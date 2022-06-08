حمدى منير: إطلاق نايل سات 301 سيساهم فى تأمين أداء 201

ساعات قليلة، وينطلق من الولايات المتحدة الأمريكية الصاروخ فالكون 9، حاملًا القمر المصرى نايل سات 301، لتدخل مصر عصر الجيل الثالث للأقمار الصناعية.

وقال المهندس حمدى منير، العضو المنتدب للشئون الفنية للنايل سات، إن عملية الإطلاق ستتم اليوم في تمام الـ11 مساء و3 دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة و3 دقائق مساء بتوقيت أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح العضو المنتدب أن القمر تصنيع شركة تالس الفرنسية، وصاروخ الإطلاق من تصنيع شركة سباس x الأمريكية، مشيرًا إلى أن من مهام القمر الجديد تقديم إنترنت فضائي فوق جمهورية مصر العربية بالكامل، كما أن الإطلاق المبكر للقمر قبل انتهاء العمر الافتراضي لقمر 201 بـ6 سنوات هو من أجل تأمين أداء للقمر الحالي 201.

وأشار المهندس حمدى منير إلى أن النايل سات 301 سيتضمن قنوات جديدة في حيز الـWRC.15 فوق منطقة المينا ريجون ودول حوض النيل.

كما سيوفر تغطية لدول المنتصف الجنوبي لقارة إفريقيا، إضافة لذلك سيحتوى القمر على تكنولوجيا حديثة لتحديد جهة التشويش ومعالجتها.

وتوجه العضو المنتدب للشئون الفنية للنايل سات، فى نهاية تصريحاته قبل توجهه إلى قاعدة الإطلاق، بالتهنئة للشعب المصرى بهذا الحدث الذى يؤكد الريادة الإعلامية المصرية على مستوى المنطقة.