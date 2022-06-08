حبس 3 متهمين بترويج الحشيش فى الشروق

أمرت نيابة الشروق الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

البداية جاءت، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.