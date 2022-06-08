الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل سرق 5 هواتف محمولة فى المطرية

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقية. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، كما أقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة من مواطنين حال تواجدهم.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المضبوطة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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