الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لسماع أقواله.. استدعاء صاحب شقة اندلع بها حريق فى المرج

حريق شقة
حريق شقة
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء استدعاء صاحب شقة سكنية بأحد العقارات نشب بها حريق لسماع أقواله، وكشفت المعاينة الأولية عن تفحم محتويات الأثاث والأجهزة نتيجة الحريق.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة ولبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وعملية إخماده.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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