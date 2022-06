الجلد المصفر .. 8 علامات تحذيرية يرسلها جسمك ينبغى عدم تجاهلها

أجسامنا تتحدث إلينا بعدة طرق، لكننا لا نستمع إليها دائمًا. في الواقع، لا يمكنها التواصل معنا فحسب ، بل لها أيضًا حيلها السرية الخاصة. في حالات الطوارئ ، يمكن أن تبدأ "التحدث" إلينا من خلال تغييرات مختلفة: يمكن لأعيننا أن تغير لونها فجأة ، أو تظهر نتوءات في أماكن معينة. كل ما علينا فعله هو الانتباه والتصرف بسرعة.

يريد Bright Side المساعدة في ترجمة الرسائل التي قد يرسلها جسدك إليك.

1. جلد مصفر

لون الجلد المصفر ، والذي ينتج في الغالب عن مشاكل اليرقان والكبد ، هو ما يؤدي إلى هذه الحالة. تجعل المستويات العالية من البيليروبين (صبغة صفراوية) من المستحيل على جسمك التخلص منها كنفايات. نتيجة لذلك ، يأخذ الجلد وبياض العين مسحة صفراء.

2. بقع بيضاء على الأظافر

قد تظهر بعد إصابة الظفر أو نتيجة قضم أظافرك. ومع ذلك ، إذا لم يكن أي من هذا صحيحًا بالنسبة لك ، وما زلت تحصل عليه ، فقد تكون هناك مشكلة صحية خفية. في معظم الأحيان ، يمكن إلقاء اللوم على نقص الزنك أو الكالسيوم أو البروتين .

3. زوايا الشفاه المتشققة

تظهر تشققات أو بثور في زوايا الشفاه لأسباب عديدة. قد تكون مصابًا بالجفاف أو تتعرض للكثير من أشعة الشمس . والأكثر من ذلك ، أنه حتى معجون الأسنان العادي أو أحمر الشفاه الذي تستخدمينه كثيرًا يمكن أن يكون السبب في ذلك.

4. تعجر الأظافر

تقوس الأظافر حول الأصابع نموذجية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الرئة المزمنة . يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي . إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، تتضخم الأظافر وتنحني للأسفل.

5. قروح كانكر

يمكن أن تحدث تقرحات مؤلمة داخل الفم بسبب التغيرات الهرمونية أو الإجهاد العاطفي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تشغيلها في العائلة ، لذلك قد تكون مستعدًا لها. يعد نقص فيتامين ب 12 سببًا آخر قد يؤدي إلى ظهور القروح.

6. نتوءات الجفن

البثور الصغيرة على جفونك تسمى دمل . عادة ما تنمو بالقرب من الرموش وتجعل من المؤلم أن ترمش ، ويمكن أن تسبب الحكة أيضًا. تظهر عادة على الجلد إذا كنت مصابًا بداء السكري أو جلد جاف جدًا . يمكن أن تكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى تغيير العدسات اللاصقة أو فرش المكياج.

7. دق حول القرنية

إذا ألقيت نظرة فاحصة على قرنيتك ورأيت حلقة زرقاء أو رمادية أو بيضاء حولها ، فهذا يعني أن لديك arcus senilis . هذه "الحلقات" هي في الواقع رواسب من الدهون. المستويات العالية من الكوليسترول تجعله يظهر مباشرة على عينيك. سيحصل عليها الجميع في النهاية مع تقدمهم في السن ، ومع ذلك ، إذا لاحظت ذلك أثناء صغر سنك ، فهذا سبب يدعو للقلق.

8. لون اللسان الزاهي

اللسان الأحمر ليس فقط علامة على العدوى ، ولكن أيضًا على حب الشباب ونقص الفيتامينات. سبب آخر محتمل هو الحمى القرمزية ، والتي يمكن أن تجعل لسانك شاحبًا ولكن مع ظهور بقع حمراء زاهية. إلى جانب ذلك ، قد يؤدي الهربس الفموي أيضًا إلى لسان ملون زاهي.