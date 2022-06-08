الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الجلد المصفر .. 8 علامات تحذيرية يرسلها جسمك ينبغى عدم تجاهلها

الجلد المصفر
الجلد المصفر
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أجسامنا تتحدث إلينا بعدة طرق، لكننا لا نستمع إليها دائمًا. في الواقع، لا يمكنها التواصل معنا فحسب ، بل لها أيضًا حيلها السرية الخاصة. في حالات الطوارئ ، يمكن أن تبدأ "التحدث" إلينا من خلال تغييرات مختلفة: يمكن لأعيننا أن تغير لونها فجأة ، أو تظهر نتوءات في أماكن معينة. كل ما علينا فعله هو الانتباه والتصرف بسرعة.

 

يريد Bright Side المساعدة في ترجمة الرسائل التي قد يرسلها جسدك إليك.

 

1. جلد مصفر

8 علامات تحذيرية جسمك يمنحك أنه لا يجب عليك تجاهلها

©  Shutterstock.com

لون الجلد المصفر ، والذي ينتج في الغالب عن  مشاكل اليرقان والكبد ، هو ما يؤدي إلى هذه الحالة. تجعل المستويات العالية من البيليروبين (صبغة صفراوية) من المستحيل على جسمك  التخلص منها كنفايات. نتيجة لذلك ، يأخذ الجلد وبياض العين مسحة صفراء.

 

2. بقع بيضاء على الأظافر

8 علامات تحذيرية جسمك يمنحك أنه لا يجب عليك تجاهلها

©  Shutterstock.com ، ©  Shutterstock.com

قد تظهر بعد إصابة الظفر أو نتيجة قضم أظافرك. ومع ذلك ، إذا لم يكن أي من هذا صحيحًا بالنسبة لك ، وما زلت تحصل عليه ، فقد تكون هناك مشكلة صحية خفية. في معظم الأحيان ، يمكن إلقاء اللوم على  نقص الزنك أو الكالسيوم أو  البروتين .

 

3. زوايا الشفاه المتشققة

8 علامات تحذيرية جسمك يمنحك أنه لا يجب عليك تجاهلها

©  Shutterstock.com

تظهر تشققات أو بثور في زوايا الشفاه لأسباب عديدة. قد تكون مصابًا بالجفاف أو تتعرض للكثير من أشعة الشمس . والأكثر من ذلك ، أنه حتى معجون الأسنان العادي أو أحمر الشفاه الذي تستخدمينه كثيرًا يمكن أن يكون السبب في ذلك.

 

4. تعجر الأظافر

8 Warning Signs Your Body Is Giving You That You Shouldn’t Ignore

©  Shutterstock.com

تقوس الأظافر حول الأصابع نموذجية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الرئة المزمنة . يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض أمراض الجهاز الهضمي . إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، تتضخم الأظافر وتنحني للأسفل.

 

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5. قروح كانكر

8 Warning Signs Your Body Is Giving You That You Shouldn’t Ignore

©  Shutterstock.com

يمكن أن تحدث تقرحات مؤلمة داخل الفم بسبب التغيرات الهرمونية أو الإجهاد العاطفي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تشغيلها في العائلة ، لذلك قد تكون مستعدًا لها. يعد نقص فيتامين ب 12 سببًا آخر قد يؤدي إلى ظهور القروح.

 

6. نتوءات الجفن

8 Warning Signs Your Body Is Giving You That You Shouldn’t Ignore

©  Shutterstock.com

البثور الصغيرة على جفونك تسمى دمل . عادة ما تنمو بالقرب من الرموش وتجعل من المؤلم أن ترمش ، ويمكن أن تسبب الحكة أيضًا. تظهر عادة على الجلد إذا كنت مصابًا بداء السكري أو جلد جاف جدًا . يمكن أن تكون أيضًا علامة على أنك بحاجة إلى تغيير العدسات اللاصقة أو فرش المكياج.

 

7. دق حول القرنية

©  Shutterstock.com

إذا  ألقيت نظرة فاحصة على قرنيتك ورأيت حلقة زرقاء أو رمادية أو بيضاء حولها ، فهذا يعني أن لديك arcus senilis . هذه "الحلقات" هي في الواقع رواسب من الدهون. المستويات العالية من  الكوليسترول تجعله يظهر مباشرة على عينيك. سيحصل عليها الجميع في النهاية مع تقدمهم في السن ، ومع ذلك ، إذا لاحظت ذلك أثناء صغر سنك ، فهذا سبب يدعو للقلق.

 

8. لون اللسان الزاهي

©  Shutterstock.com ، ©  Shutterstock.com

اللسان الأحمر ليس فقط علامة على  العدوى ، ولكن أيضًا على حب الشباب ونقص الفيتامينات. سبب آخر محتمل هو الحمى القرمزية ، والتي يمكن أن تجعل لسانك شاحبًا ولكن مع ظهور بقع حمراء زاهية. إلى جانب ذلك ، قد يؤدي الهربس الفموي أيضًا إلى لسان ملون زاهي.

جلد مصفر خلال تغييرات مختلفة لانتباه والتصرف بسرعة طرق مختلفة لون الجلد المصفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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