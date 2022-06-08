أملاح الابسوم .. ما هي طرق الحفاظ على الأظافر بشكل سليم؟

يعد الظفر الناشب مشكلة شائعة تحدث عندما تنمو الحافة الجانبية لأظافر القدم في أنسجة الجلد المحيطة بها،ووفقًا للإحصاءات ، فإن 18٪ من البالغين في الولايات المتحدة قد مروا به مرة واحدة على الأقل في حياتهم. من المهم علاج أظافر أصابع القدم الغارزة في اللحم بمجرد أن تبدأ ، من أجل منع العدوى ومنعها من التفاقم.

لقد جمعت شركة برايت سايد أكثر العلاجات شيوعًا وثبتًا ضد أظافر أصابع القدم الغارزة في اللحم. تذكر ، اقرأ هذه المقالة بعناية لتكون على دراية بكيفية علاجها في حالة حدوثها.

1. جهز حوض استحمام بملح إبسوم.

تختلف أملاح إبسوم تمامًا عن الملح اليومي المعتاد الذي تستخدمه في الطهي. الفرق هو أنه يحتوي على معادن مثل الكبريتات والمغنيسيوم - وهي الفوائد الرئيسية لهذا الملح. يساعد المغنيسيوم في تقليل الالتهاب ، ويساعد على الشفاء ، ويقلل الألم ، وله العديد من الفوائد العليا الأخرى. على الرغم من أن هذه الفوائد تأتي من تناول هذا الملح ، إلا أن له مزايا عند النقع فيه أيضًا. نظرًا لأن الظفر المنغرز قد ثقب الجلد وينمو فيه ببطء ، فإن نقع قدميك في الماء الدافئ بملح إبسوم سيساعدك على تقليل أي وجع وتخفيف الألم. أيضًا ، سيصبح الظفر أكثر نعومة وأسهل في القص بعد ذلك.

امزج ملعقتين كبيرتين من ملح إبسوم في ماء دافئ في حوض القدم.

ثبت قدميك هناك لمدة 15-20 دقيقة.

حاول تكرار الإجراء حوالي 3 مرات يوميًا للحصول على نتيجة أفضل.

2. استخدم خل التفاح.

9 طرق فعالة لإصلاح أظافر نام

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خل التفاح مفيد للغاية لبشرتك. إنه مصنوع من الخميرة والبكتيريا الأخرى - وعند مزجه ، فإنه ينتج شيئًا يسمى حمض الأسيتيك وهو أمر رائع لامتلاكه خصائص مضادة للفطريات. يساعد على تنعيم التجاعيد وتخفيف حب الشباب وتقشير بشرتك وحتى تخفيف حروق الشمس على وجهك. يبدو أن هذا العلاج يمكن أن يعمل تقريبًا مع كل مشكلة مؤلمة نواجهها. يُعرف خل التفاح بخصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات. سوف يساعد على منع العدوى وتخفيف تورم الجلد.

عندما يتعلق الأمر بأظافر أصابع القدم ، يمكن أن تساعد إصبع قدمك عن طريق نقعها 4 مرات يوميًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة - ويمكن أن تخفف أي نوع من الألم الذي قد تعاني منه. إلى جانب ذلك ، هناك أيضًا بدائل أخرى يمكنك القيام بها لعلاج صديقك الصغير.

انقع قطعة قطن في خل التفاح.

قم بتغطية إصبع القدم بقطعة قطن مبللة وضمادة ، واحتفظ بها على هذا النحو لبضع ساعات.

جفف المنطقة جيدًا بعد ذلك.

3. اصنع معجون الكركم.

9 طرق فعالة لإصلاح أظافر نام

© Depositphotos.com ، © Depositphotos.com ، © Depositphotos.com

عُرف الكركم منذ مئات السنين بفوائده ، وسيستخدمه الناس كعنصر تجميل وشفاء. تأتي فوائده من الكركمين ، والذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد بشرتك على أن تبدو صحية وإبراز توهجها الطبيعي ، ويساعد في تندب حب الشباب والطفح الجلدي ، والأهم من ذلك ، أنه علاج رائع وسريع للجروح - مثل أظافر أصابع القدم الغارزة في الجلد.

لظفر إصبع القدم الغارز في اللحم ، تحتوي عجينة الكركم على خصائص مضادة للالتهابات وتسكّن الآلام ، لذا فهي تقلل التورم والألم.

ومع ذلك ، يُنصح بمراقبة مقدار الكركم الذي تضعه على جسمك ، حيث يمكن أن يتفاعل سلبًا مع أي أدوية قد تتناولها.

امزج 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

قم بتغطية إصبع القدم المصاب بالمعجون وضع ضمادة فوقه.

احتفظ بها لمدة ساعة تقريبًا.

كرر الإجراء 2-3 مرات يوميًا.

4. ضع عصير الليمون والعسل.

9 Effective Ways to Fix Ingrown Toenails

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إذا كنت تعتقد أنه لا يمكن استخدام العسل إلا كمُحلي طبيعي ، فأنت في حالة مفاجأة! يمكن استخدام العسل لجمالك وصحتك وحتى كمطهر. والأهم من ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في التئام الظفر المصاب. يستخدم العسل للأشخاص الذين يعانون من أظافر ضعيفة وهشة ، لذا فإن وضع العسل عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يكون العلاج الجديد.

يحتوي الليمون في حد ذاته على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة لإخراج الظفر من جلدك ، ولديه القدرة على تقليل الألم على الفور تقريبًا أثناء هذه العملية. طريقة القيام بذلك هي تطبيق عصير الليمون على أظافر أصابعك. يمكنك أيضًا لف الليمون بضمادة وتركه خلال الليل حتى صباح اليوم التالي

إذا كنت ترغب في مزج هذين المعالجين الطبيعيين معًا ، فقد يساعدك ذلك أيضًا! يمكن أن يكون للليمون والعسل تأثير كبير كمضاد للميكروبات على الجلد يمكن أن يساعدهما على محاربة العدوى المحتملة في إصبع القدم المصاب.

ضع قطرة من عصير الليمون والقليل من العسل على إصبع القدم مباشرة.

غطي إصبع القدم بضمادة واتركيه طوال الليل.

كرر الإجراء كل مساء حتى تتحسن إصبع القدم.

5. ابقي الظفر مرفوعًا بقطعة من القطن.

9 Effective Ways to Fix Ingrown Toenails

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إذا كنت ترغب في تجربة طريقة مختلفة دون استخدام أي مكونات ، فهناك بعض التوصيات البسيطة الأخرى التي يمكنك تجربتها. ارفع حافة الظفر الغارز ببطء وضع القطن تحتها. سيساعد هذا على فصل الظفر عن بشرتك ويمكن أن يساعد في عملية نمو بشرتك في حوالي 2 إلى 12 أسبوعًا. إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بنفسك في المنزل ، فقم بنقع إصبع قدمك واستبدل القطن كل يوم للحصول على النتائج.

إذا كنت تزور أحد مقدمي الرعاية الصحية ، فهناك أيضًا طرق أخرى. يمكنهم النقر على ظفرك واستخدام شريط لاصق وسحب الجلد بعيدًا عن الظفر بالشريط اللاصق. قد يحاولون أيضًا إزالة الأنسجة وإزالة الظفر جزئيًا.

من أجل الحفاظ على أظافرك مرتفعة قليلاً ، ضع قطعة إسفين قطنية صغيرة تحتها.

ارفع بعناية الجزء المصاب من ظفرك بالملاقط.

ضع قطعة قطن صغيرة بين أظافر القدم والجلد.

حاول تغيير الإسفين القطني كثيرًا ، خاصة بعد نقع إصبع قدمك في حوض القدم.