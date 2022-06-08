موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لموظفي الحكومة والمؤسسات العامة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 من أكثر العناوين بحثًا خلال هذه الأيام، رغم أن الشهر لم يصل لمنتصف، لكنه يعد أول شهور فصل الصيف ويأتي هذا العام متزامنًا مع انتهاء الاختبارات في سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي؛ لذلك يستعجل المواطنون في القطاع العام والخاص راتب شهر يونيو، للاعتماد عليه في ميزانية المصيف والهروب من حرارة القاهرة لأحد المدن الساحلية والشواطئ، ومن المفترض أن تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري وتنتهي يوم 27 يونيو.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

تستعرض «الدستور» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين في 66 وزارة وهيئة بالدولة لتزويد القراء بكافة الخدمات التي يبحثون عنها حاليًا.

أعلنت وزارة المالية من خلال كتاب دوري الذي صدر في نهاية شهر مارس الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو في العام المالي الحالي 2021-2022 وقسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على نحو 5 أيام بالتتابع وعلى هيئة شرائح.

جدول صرف مرتبات يونيو 2022

ومن المتوقع أن يبدأ صرف المرتبات في القطاع العام من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو، حيث تُصرف مرتبات الشهر لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة وهي كالآتي: التنمية المحلية - الثقافة - الصحة والسكان - الداخلية - التنمية المحلية المالية -قطاع الأعمال العام - الخارجية - الري والموارد المائية - الزراعة - التعاون الدولي - التجارة والصناعة- والبيئة - والقوى العاملة - والهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التربية التعليم - التعليم العالي - البحث العلمي - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - السياحة – الآثار.

واليوم الثاني الذي تستكمل فيه وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو الجاري هو يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 يونيو الحالي لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للدولة ومن بينها: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكذلك هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية والجهاز المركزي للمحاسبات علاوة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي هذا الاطار قد أعلنت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 ليكون في 21 يونيو 2022 على مدار 5 أيام، على أن تكون أيام 23، 24، 25 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف الأيام الأولى.

_الثالث يوم الأربعاء 22 يونيو في 33 وزارة وهيئة أخرى.

3 أيام للمتخلفين عن صرف مرتباتهم

ومنحت وزارة المالية ثلاث أيام أخرى للمتخلفين عن صرف المرتبات، وهم كالآتي "أيام 23 و26 و27 يونيو 2022"، لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.

استعداد المدن الساحلية لاستقبال المصطفين من كل المحافظات

في إطار متصل قد أعلنت وزارة التنمية المحلية بوقتٍ سابق، انه مع بداية فصل الصيف تستعد المدن الساحلية في مختلف المحافظات لاستقبال المصطفين، خاصة بعد التشديد لعامين وإغلاق الشواطئ العامة والمفتوحة عن استقبال المصطفين لا سيما بسبب تفشي وباء كورونا المستجد وخوف الدولة من انتشار العدوى واخيرًا نشهد انفراجة هذا العام.