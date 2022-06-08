إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق مطروح

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.



وتلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام كنيسة العلمين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

المصابون هم كل من: جبريل جودة جمعة، ٢٦ سنة، اشتباه م بعد الارتجاج، كدمة شديدة بالظهر، سعيد عبدالعزيز قاسم ٣١ سنة، اشتباه م بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ. جرح بفروة الراس، جمعة عبدالعاطي محمد ٢٨ سنة، كسر مفتوح بالساق اليسري، حمدي حسان أحمد 32 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، محمد مصطفي محمود ٢٨ سنة اشتباه م بعد الارتجاج، رشا عبدالمقصود ،٣٩ سنة، كدمات وسحجات بالجسم، أحمد عبدالله، ٢١ سنة، كدمة شديدة بالظهر.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.