إحالة عاطل يسرق الشقق السكنية بحلوان للجنح

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من سيدة، تفيد فيه باكتشافها سرقة هاتفين محمول، مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتفان المستولى عليهما حيازة صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما، وبمناقشته عن مصدرهما أقر بشرائهما من عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، كما أضاف بعدم علمه بكون الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة.

- اعترافات المتهم



وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بذات الأسلوب، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة الأخرى بمكان إخفائه.

وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهواتف المحمولة، واتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.