مرتكب «مذبحة قنا»: شعرت بالندم على قتل والدى وأشقائى الأربعة

اعترف المتهم بارتكاب مذبحة قنا بحق والده وأشقائه الأربعة أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية مع والده، وأنه تحصل على بندقية آلية، وأطلق منها أعيرة قتلت عائلته.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك هرب إلى الجبل حتى لا يتم ضبطه، ولكنه عقب ذلك شعر بالندم عما بدر منه.

-تفاصيل حبس المتهم

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده وأربعة أشقاء له بأعيرة نارية أطلقها من بندقية آلية.

وكانت النيابة العامة تلقت محضرًا من مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا يُفيد ببلاغ الأهالي عن إطلاق المتهم أعيرة نارية قتل بها والده وأربعة من أشقائه وأصاب والدته، كما تضمَّن المحضر سؤالَ الأمّ المجني عليها، والتي أفادت بأن نجلها هو القائم بالتعدي عليها وعلى أشقائه ووالدهِ بإطلاق أعيرة نارية صَوبَهم من سلاح آلي؛ لخلافات مالية مع والده.

وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار تلك الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت لمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية عليهم، كما اطلعت على تقرير طبي يوضح إصابة المجني عليها بأعيرة بالذراعين والرجلين والصدر، وعاينت ما بمسرح الواقعة من آثار مادية، وندبت الإدارةَ العامَّةَ للأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به آثار، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

واستمعت لشهادة زوجة المتهم بشأن خلافِ زوجها الماليِّ مع والده، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، والذي ألقت الشرطة القبض عليه وبحوزته بندقية آلية وذخيرة.

بيان الداخلية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم بإطلاق النيران تجاه أفراد عائلته بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته والده والدته وأشقائه الأربعة، مما أدى لوفاتهم عدا والدته، مصابة، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار، وخزينتان آليتان.