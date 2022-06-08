الأربعاء 08 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرتكب «مذبحة قنا»: شعرت بالندم على قتل والدى وأشقائى الأربعة

عربية تحمل المتهم
عربية تحمل المتهم
ads

اعترف المتهم بارتكاب مذبحة قنا بحق والده وأشقائه الأربعة أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية مع والده، وأنه تحصل على بندقية آلية، وأطلق منها أعيرة قتلت عائلته.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك هرب إلى الجبل حتى لا يتم ضبطه، ولكنه عقب ذلك شعر بالندم عما بدر منه.

-تفاصيل حبس المتهم 

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده وأربعة أشقاء له بأعيرة نارية أطلقها من بندقية آلية. 

وكانت النيابة العامة تلقت محضرًا من مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا يُفيد ببلاغ الأهالي عن إطلاق المتهم أعيرة نارية قتل بها والده وأربعة من أشقائه وأصاب والدته، كما تضمَّن المحضر سؤالَ الأمّ المجني عليها، والتي أفادت بأن نجلها هو القائم بالتعدي عليها وعلى أشقائه ووالدهِ بإطلاق أعيرة نارية صَوبَهم من سلاح آلي؛ لخلافات مالية مع والده.

وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار تلك الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

وانتقلت لمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية عليهم، كما اطلعت على تقرير طبي يوضح إصابة المجني عليها بأعيرة بالذراعين والرجلين والصدر، وعاينت ما بمسرح الواقعة من آثار مادية، وندبت الإدارةَ العامَّةَ للأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به آثار، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

واستمعت لشهادة زوجة المتهم بشأن خلافِ زوجها الماليِّ مع والده، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، والذي ألقت الشرطة القبض عليه وبحوزته بندقية آلية وذخيرة.

  • بيان الداخلية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم بإطلاق النيران تجاه أفراد عائلته بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته والده والدته وأشقائه الأربعة، مما أدى لوفاتهم عدا والدته، مصابة، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار، وخزينتان آليتان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبدالدايم.. وصبحي.. وجائزة أوبرا «متروبوليتان»

حسين دعسة

منظور عسكري هندي لمائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

مؤمن المحمدي

إن كان له مكان

صفوت البياضي

مصر من الحلم إلى العمل والعلم

محمد رفعت

انتصارات يونيو

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟

نبشوا قبور الموتى.. مستوطنون يعتدون على كنيسة في القدس المحتلة