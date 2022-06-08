سعر الريال السعودى اليوم 8-6-2022 فى البنوك المصرية

يهتم المصريون، خلال هذه الفترة، ومع اقتراب موسم الحج بمعرفة سعر الريال السعودي حتى يقوموا بتغيير الجنيه المصري إلى ريال سعودي قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة من كل عام، وأداء العمرة خلال هذه الأيام.

ومع اقتراب موسم الحج زادت عمليات البحث عبر جوجل عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية والذي شهد سعره ارتفاعًا طفيفًا خلال هذه الأيام مع الإقبال المتزايد على سعره من المصريين.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، سعر الريال السعودي اليوم 8-6-2022 الأربعاء فى البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم 8-6-2022 الأربعاء فى البنوك المصرية، ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري ووصل إلى 4.963 جنيه للشراء، و4.9928 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي:

في البنك الأهلي المصري- سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.9643 جنيه للشراء و4.9832 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ـ4.9737 جنيه للبيع.

وسجل بنك التعمير والإسكان 4.9761 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 4.9644 جنيه للشراء و4.9832 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس نحو 4.9407 جنيه للشراء و4.9912 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 4.9451 جنيه للشراء و4.9888 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 4.9737 جنيه للشراء و4.9885 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.9737 جنيه للشراء و4.9885 جنيه للبيع.



شروط الحج ٢٠٢٢

ووضعت السعودية مجموعة من شروط الحج بعد أن سمحت باستقبال الحجاج هذا العام بعد إغلاق استمر عامين بسبب انتشار جائحة كورونا.

ووضعت مجموعة من الشروط التي لا بد أن يطبقها الحاج قبل السفر، وهي إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون مع الحاج شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.