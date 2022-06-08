رئيس «المتحدة» يشهد اللمسات الأخيرة لتغطية إطلاق القمر نايل سات 301

ناقش المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع فريق عمل إكسترا نيوز، تغطية إطلاق القمر المصرى نايل سات 301.

وشارك في الحوار المهندس حمدى منير، العضو المنتدب بالنايل سات، حيث شهد اللقاء التأكيد على آخر الاستعدادات لإطلاق القمر والذي ينطلق اليوم فى تمام الحادية عشر وثلاث دقائق على متن الصاروخ فالكون 9.

المهندس حسام صالح مع فريق عمل إكسترا نيوز

تفاصيل إطلاق القمر نايل سات 301

ويشهد العالم اليوم انطلاق القمر الصناعي المصري «نايل سات 301» الذي أعلن عنه أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

ومن المقرر أن ينطلق القمر الصناعي المصري في تمام الساعة الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الحادية عشرة وثلاث دقائق ليلا بتوقيت القاهرة على قمر فالكون 9 التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

المهندس حسام صالح مع فريق عمل إكسترا نيوز

وأوضح «أنيس» أن القمر الجديد سيكون بديلا لقمر نايل سات 201، الذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك القمر العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

قنوات تبث إطلاق القمر الصناعى «نايل سات 301» مباشرة

قنوات الهيئة الوطنية للإعلام ستقوم بالبث المباشر، وكذلك قنوات شركة المتحدة للإعلام ستقوم ببث حي ومباشر لعملية الإطلاق الذي سيسهم في مشاهدة المصريين للقمر الصناعي وهو بالفضاء.

ويضم نايل سات 301 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201، وسيعمل القمر على التوسع في نطاق تغطيته.

المهندس حسام صالح مع فريق عمل إكسترا نيوز

كما أن القمر سيغطي المناطق التي يغطيها القمر الحالي، إضافة إلى تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، ودول حوض نهر النيل، حيث إن القمر الصناعي الجديد يهدف لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

ويعمل القمر الجديد على تقديم خدمات الإنترنت بشكل عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية ما يعمل على توفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وحقل ظهر، ويتميز القمر أيضًا بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية، وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقا جديدة لأقمار النايل سات، حيث إنه تم تصنيعه بشكل تكنولوجي متقدم يمكنه بمفرده وذاتياً أن يحدد أي مصدر للتشويش، ويعمل القمر الجديد على التمكن من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية التي ستعمل عليه.