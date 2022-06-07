الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل أثناء استحمامه هربًا من الحر فى الغربية

غرق
غرق
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لقى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا حتفه غرقًا في البحر المار أمام قرية دمرو مركز المحلة بمحافظة الغربية، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، بعد أن نزل للاستحمام هربًا من الحر، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في البحر المار أمام قرية دمرو، وانتقل الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى فؤاد هاني جهجة، 15 سنة، حيث نزل للمياه هربًا من الحر، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثمان.

شرطة النجدة مصرع طفل محافظة الغربية التصريح بدفن مصرع طفل غرقا

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وائل لطفي

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