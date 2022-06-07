خالد عبدالغفار: إفريقيا تعانى من عدم وجود منصات تعليمية.. و49 مليون مواطن إفريقى يعانون من الفقر المدقع

◄ الرئيس السيسى صدق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة

◄ توجيهات رئاسية لتأهيل وتدريب الطلاب على الذكاء المعزز الخاص بالأجهزة الطبية

◄ مدينة الجلالة بها جامعة عالمية بالشراكة مع كل الجامعات المرموقة على مستوى العالم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالم والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن إفريقيا تمثل حوال 16.7% من مواطني العالم، وهناك تحديات تواجه قارة إفريقيا ومصر كجزء من قارة إفريقيا، وهذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لشعوب القارة.

وأضاف عبدالغفار، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 6.7% من مواطني أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر، أي أن 49 مليون مواطن أفريقي يعانون من الفقر المدقع، بجانب 50% من الأطفال الذين يموتون تحت 3 سنوات في العالم في قارة إفريقيا بالعديد من الأمراض الوبائية ومعدية وغير سارية كثيرة.



وأوضح الوزير، أن قارة إفريقيا تعاني من عدم وجود منصات تعليمية يصل من خلالها التعليم إلى أكثر من 40% من الأميين في كل الدول الإفريقية، و60% من الذين يتهربون من التعليم، مردفا: "القارة الإفريقية تستورد 98% من احتياجاتها من الدواء".





وأكمل قائلا: "الدولة المصرية تعمل على كل المحاور بداخلها للارتقاء بكل القطاعات، والرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، وهذا المعهد المنتظر بدأ تطويره في الشهور القليلة المقبلة، سيكون ذراعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل عند تطبيقها في القاهرة".



وأشار عبدالغفار إلى أن المعهد سينقل علاج الأمراض نقلة كبيرة بعد الانتهاء من تطويره، لتقليل العبء على المعهد القومي للأورام وكثيرا من مراكز علاج الأورام في الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر استثمرت 300% من الموازنات في القطاع الصحي خلال السنوات السبع الماضية، معلقا: "هذا هو الاستثمار الذي يتم من مصر في القطاع الصحي".





وتابع الوزير: "مدينة الجلالة بها جامعة عالمية بالشراكة مع كل الجامعات المرموقة على مستوى العالم، ومستشفى يتم التعاقد مع كيانات عالمية لها بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى تكون مستشفى قوامها 577 سريرا وأكثر من 50 وحدة عناية مركزة وأسرة مركزة لعلاج الأورام والأمراض المختلفة والعديد من التجهيزات الأخرى لتكون على أعلى مستوى".

وأوضح الوزير: "دعم القيادة السياسية من توفير ما يقرب من 27 مليار جنيه لدعم جائحة كورونا فقط، سواء رفع كفاءة مستشفيات الحميات وقطاعات أخرى.

واستكمل: "هناك توجيهات رئاسية لتأهيل وتدريب الطلاب على الذكاء المعزز الخاص بالأجهزة الطبية".