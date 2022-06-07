العدل| إنهاء مشكلات التوثيق العقارى.. وإدخال التقاضى الإلكترونى والذكاء الاصطناعى

ثمانى سنوات من الإنجازات السريعة وغير المسبوقة شهدتها منظومة العدالة فى مصر بقطاعاتها المختلفة، خاصة على مستويى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين فى «الجمهورية الجديدة»، مع إنهاء المشاكل والأزمات المزمنة والمتجذرة، التى لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.

ولم يكن من المتصور لدى أشد المتفائلين أن قضايا بالغة الصعوبة والتشعب من الممكن اقتحامها ووضع معالجات شاملة لها قبل مُضى عشرات السنوات، غير أن قوة الدفع التى تشكلت بإصرار وتصميم، اقترنا بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بموازاة جهود استثنائية من جانب قضاة مصر- كان لها أبلغ الأثر فى إنهاء العديد من المشاكل التى كانت تؤرق المواطنين وأثقلت كاهلهم.

ونجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة فى التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقارى بجميع تفاصيلها، من خلال التوسع فى إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقارى بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمى موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمّنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل.

وجاء القانون الجديد للشهر العقارى، الذى وضعته وزارة العدل، بقيادة المستشار عمر مروان، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مايو الماضى، ليتيح تيسيرات واسعة فى مجال تسجيل ملكية العقارات، على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم.

كما أدخلت وزارة العدل «التقاضى الإلكترونى» إلى منظومة العدالة، فى إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمى، وأصبحت المحاكم تنظر فى أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التليفزيونية المغلقة فى المحاكم وربطها مع السجون المركزية.

واعتمدت، أيضًا، الذكاء الاصطناعى، من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات من مرافعات شفوية وطلبات إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع فى نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية فى كتابة محاضر الجلسات.

وشملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونيًا، والسداد الإلكترونى للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التى أصبحت مؤمّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال وحدات إلكترونية تصدرها فى أقل من ٥ دقائق.

وحرصت وزارة العدل على رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، فى إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، التى شملت التطوير الجزئى والشامل لما يربو على ٤٠٠ محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، التى تستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام ١٢ محكمة ومقرًا إداريًا.