الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العدل| إنهاء مشكلات التوثيق العقارى.. وإدخال التقاضى الإلكترونى والذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى
ads

ثمانى سنوات من الإنجازات السريعة وغير المسبوقة شهدتها منظومة العدالة فى مصر بقطاعاتها المختلفة، خاصة على مستويى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين فى «الجمهورية الجديدة»، مع إنهاء المشاكل والأزمات المزمنة والمتجذرة، التى لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.

ولم يكن من المتصور لدى أشد المتفائلين أن قضايا بالغة الصعوبة والتشعب من الممكن اقتحامها ووضع معالجات شاملة لها قبل مُضى عشرات السنوات، غير أن قوة الدفع التى تشكلت بإصرار وتصميم، اقترنا بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بموازاة جهود استثنائية من جانب قضاة مصر- كان لها أبلغ الأثر فى إنهاء العديد من المشاكل التى كانت تؤرق المواطنين وأثقلت كاهلهم.

ونجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة فى التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقارى بجميع تفاصيلها، من خلال التوسع فى إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقارى بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمى موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمّنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل.

وجاء القانون الجديد للشهر العقارى، الذى وضعته وزارة العدل، بقيادة المستشار عمر مروان، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مايو الماضى، ليتيح تيسيرات واسعة فى مجال تسجيل ملكية العقارات، على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم.

كما أدخلت وزارة العدل «التقاضى الإلكترونى» إلى منظومة العدالة، فى إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمى، وأصبحت المحاكم تنظر فى أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التليفزيونية المغلقة فى المحاكم وربطها مع السجون المركزية.

واعتمدت، أيضًا، الذكاء الاصطناعى، من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات من مرافعات شفوية وطلبات إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع فى نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية فى كتابة محاضر الجلسات.

وشملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونيًا، والسداد الإلكترونى للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التى أصبحت مؤمّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال وحدات إلكترونية تصدرها فى أقل من ٥ دقائق.

وحرصت وزارة العدل على رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، فى إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، التى شملت التطوير الجزئى والشامل لما يربو على ٤٠٠ محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، التى تستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام ١٢ محكمة ومقرًا إداريًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

مؤمن المحمدي

إن كان له مكان

صفوت البياضي

مصر من الحلم إلى العمل والعلم

محمد رفعت

انتصارات يونيو

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء ـ 1

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟

نبشوا قبور الموتى.. مستوطنون يعتدون على كنيسة في القدس المحتلة