الآثار.. تنفيذ مشروعات بـ36.2 مليار جنيه واسترداد 7387 قطعة أثرية مهربة

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يونيو ٢٠١٤، حرصت الدولة المصرية على توجيه اهتمام كبير لقطاع الآثار، ظهر أثره واضحًا على كم الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها، والمتاحف التى تم تطويرها.

وبلغ عدد القطع الأثرية المستردة من الخارج ٧٣٨٧ قطعة، إلى جانب استرداد ٢١ ألفًا و٦٦٠ عملة معدنية. ووصلت تكلفة المشروعات التى تم أو يجرى تنفيذها ٣٦.٢ مليار جنيه، من بينها ٦ مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة ٢٥.١ مليار جنيه.

واُفتتح ٨٥ مشروعًا بطاقة ١٠ آلاف و٧٩٢ غرفة فندقية، و٣٤ ألفًا و١٨٣ وحدة إسكان سياحى، كما تم تقديم ١.٣ مليار جنيه دعمًا لتنفيذ مشروعات الآثار الكبرى التى كان معظمها متوقفًا منذ ٢٠١١.

ويأتى المتحف المصرى الكبير على رأس أهم المشروعات فى قطاع الآثار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٩٨٪، ونُقلت إليه ٥٥ ألف قطعة أثرية، من بينها ١٦٠٠ قطعة تم وضعها فى ٦٨ فاترينة داخل قاعة توت عنخ آمون.

هناك أيضًا المتحف القومى للحضارة، الذى تم افتتاحه فى أبريل ٢٠٢١، بالتزامن مع نقل ٢٢ مومياء ملكية من المتحف المصرى فى التحرير إليه فى احتفالية مهيبة، كما تم افتتاح قصر البارون إمبان فى يونيو ٢٠٢٠، بعد ترميمه بتكلفة بلغت ١٧٥ مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروع تطوير ميدان التحرير، بلغت تكلفته التقديرية نحو ١٥٠ مليون جنيه، كما تم تخصيص ٦٠ مليون جنيه؛ لاستكمال أعمال تطوير مواقع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، الذى يشتمل على ٢٥ نقطة، بالإضافة إلى تطوير مسار طريق الكباش فى الأقصر بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.