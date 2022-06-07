الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآثار.. تنفيذ مشروعات بـ36.2 مليار جنيه واسترداد 7387 قطعة أثرية مهربة

موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
ads

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يونيو ٢٠١٤، حرصت الدولة المصرية على توجيه اهتمام كبير لقطاع الآثار، ظهر أثره واضحًا على كم الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها، والمتاحف التى تم تطويرها.

وبلغ عدد القطع الأثرية المستردة من الخارج ٧٣٨٧ قطعة، إلى جانب استرداد ٢١ ألفًا و٦٦٠ عملة معدنية. ووصلت تكلفة المشروعات التى تم أو يجرى تنفيذها ٣٦.٢ مليار جنيه، من بينها ٦ مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة ٢٥.١ مليار جنيه.

واُفتتح ٨٥ مشروعًا بطاقة ١٠ آلاف و٧٩٢ غرفة فندقية، و٣٤ ألفًا و١٨٣ وحدة إسكان سياحى، كما تم تقديم ١.٣ مليار جنيه دعمًا لتنفيذ مشروعات الآثار الكبرى التى كان معظمها متوقفًا منذ ٢٠١١.

ويأتى المتحف المصرى الكبير على رأس أهم المشروعات فى قطاع الآثار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٩٨٪، ونُقلت إليه ٥٥ ألف قطعة أثرية، من بينها ١٦٠٠ قطعة تم وضعها فى ٦٨ فاترينة داخل قاعة توت عنخ آمون.

 هناك أيضًا المتحف القومى للحضارة، الذى تم افتتاحه فى أبريل ٢٠٢١، بالتزامن مع نقل ٢٢ مومياء ملكية من المتحف المصرى فى التحرير إليه فى احتفالية مهيبة، كما تم افتتاح قصر البارون إمبان فى يونيو ٢٠٢٠، بعد ترميمه بتكلفة بلغت ١٧٥ مليون جنيه.

 وبالنسبة لمشروع تطوير ميدان التحرير، بلغت تكلفته التقديرية نحو ١٥٠ مليون جنيه، كما تم تخصيص ٦٠ مليون جنيه؛ لاستكمال أعمال تطوير مواقع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، الذى يشتمل على ٢٥ نقطة، بالإضافة إلى تطوير مسار طريق الكباش فى الأقصر بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

مؤمن المحمدي

إن كان له مكان

صفوت البياضي

مصر من الحلم إلى العمل والعلم

محمد رفعت

انتصارات يونيو

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء ـ 1

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟

نبشوا قبور الموتى.. مستوطنون يعتدون على كنيسة في القدس المحتلة