الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بفتاة فى حدائق الأهرام

المتهم
المتهم
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قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل مدرس كيمياء بمنطقة حدائق الأهرام، المتهم بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزلها

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول- كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثان– بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدائق الأهرام اخلاء واقعة التحرش التحرش بفتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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