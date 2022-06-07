الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العمالة| وثائق للتأمين على الحياة.. زيادة الأجور والمعاشات.. ودعم مادى لمتضررى «كورونا»

العمالة
العمالة
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أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا لملف الأيدى العاملة، من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم، حيث أطلق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل.

وكان عمال مصر شركاء أساسيين فى دفع عجلة التنمية وازدهارها بجميع القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التى جرى تنفيذها على مدار السنوات الماضية التى أسهمت فى خفض معدلات البطالة.

وخلال الـ٨ سنوات الماضية استفادت الأيدى العاملة من انحياز الرئيس لها ودعمها فى جميع الأوقات العصيبة، ولعل أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد، حين وجّه السيسى بصرف ٦ دفعات بقيمة ٣٠٠٠ جنيه، بإجمالى ما يقرب من ٦ مليارات جنيه، لدعم متضررى الجائحة.

وأجرت وزارة القوى العاملة حصرًا ميدانيًا للعمالة غير المنتظمة التى تعمل بالمشروعات القومية فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، حيث جرى حصر ٩٠ ألفًا و٤٦١ عاملًا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما أصدرت الوزارة ٣٦٧ ألفًا و٧٠٣ وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منها ٢٣ ألفًا و٤٨٩ عاملًا من صغار الصيادين، بقيمة ٢٣ مليونًا و٨١٨ ألفًا و٢٠ جنيهًا، وتغطى الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبى بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه.

وصرفت الوزارة ٣٠٨ ملايين و٣٤٠ ألفًا و٦٥١ جنيهًا لرعاية المسجلين بالمديريات اجتماعيًا وصحيًا، استفاد منها ٥٠٥ آلاف و١٧٤ عاملًا.

وعقدت وزارة القوى العاملة اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلًا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.

ونجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد فى خفض معدلات البطالة، حيث إن المعدل انخفض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ إلى ٧.٢٪، ويستهدف برنامج عمل وزارة القوى العاملة خلال عام ٢٠٢٢ خفض معدلات البطالة بنسبة ١.٥٪ سنويًا.

وحرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجّه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان ٧٠٠ جنيه فى ٢٠١٢، فضلًا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويًا.

ونجح المجلس القومى للأجور فى زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى ٢٤٠٠ جنيه، وبدأت المؤسسات فى تطبيق القرار يناير الماضى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

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