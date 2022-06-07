السياحة.. أسواق جديدة.. معدلات نمو مرتفعة.. وتقدم فى مؤشر التنافسية

يُعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث وضعت الدولة نصب أعينها الاهتمام بهذا القطاع الحيوى المهم، الذى يسهم بشكل كبير فى الاقتصاد الوطنى، وأحد أكبر مصادر الدولة للنقد الأجنبى.

وعلى مدار ٨ سنوات، شهد القطاع طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، من تدريب العاملين، والبدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التى أسهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، الأمر الذى اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلًا عن تحسين جودة المنتج السياحى المصرى ليكون قادرًا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.

كما تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة أن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضارى فريد، حيث سخرت كل الإمكانات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحى محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى.

وتقدمت مصر ١٨ مركزًا فى مؤشر تنافسية السياحة والسفر فى الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩، كما نجح القطاع فى تحقيق معدل إيرادات، بلغ ١٢.٦ مليار دولار فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بعدما كانت الإيرادات فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ أكثر من ٥ مليارات دولار فقط، الأمر الذى انعكس إيجابًا على الانطباع العالمى للسياحة المصرية.

وفيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية، تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، فضلًا عن زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتقديم دعم للمنشأة التى تسعى للتحول إلى الطاقة الخضراء.

ووجهت الدولة دعمًا لا محدود لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على الأيدى العاملة المصرية فى القطاع.

كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى ١٥ سنتًا حتى أبريل ٢٠٢٢، ومد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر ٢٠٢١، وتخفيض نسبة ٥٠٪ من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٢، وتخفيض ٥٠٪ من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة «شتى فى مصر».

ونجحت جهود الدولة المصرية فى عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف الرحلات منذ عام ٢٠١٥، فضلًا عن زيادة عدد رحلات الطيران الروسى إلى ٢٥ رحلة أسبوعيًا، فضلًا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ.