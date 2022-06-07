النقل.. 1.7 تريليون جنيه للطرق والكبارى والمترو والقطار السريع وتطوير الموانئ

تنفذ وزارة النقل خطة طموحة لتطوير جميع القطاعات باستثمارات تصل إلى نحو ١.٧ تريليون جنيه تشتمل فى مجال الطرق والكبارى على إنشاء ٧٠٠٠ كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى ٣٠ ألف كم وتطوير ورفع كفاءة ١٠٠٠٠ كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء ٣٤ محورًا جديدًا على النيل؛ ليصل الإجمالى إلى ٧٢ كوبرى ومحورًا على النيل وإنشاء ١٠٠٠ كوبرى علوى ونفق، ليصل الإجمالى إلى ٢٥٠٠ كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

كما تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال حوالى ٢٠٠٠ كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على ٤ خطوط رئيسية بإجمالى ١٩٠٠ كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد ٢٦٠ جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل ١٧٢ جرارًا وتوريد ١٣٠٠ عربة جديدة وتوريد ٦ قطارات كاملة وتصنيع ١٢١٥ عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل مليونى راكب يوميًا بدلًا من مليون راكب حاليًا و١٣ مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من ٤.٥ مليون طن.

وفى مجال النقل البحرى، تسعى الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجستية مثل محور «السخنة- الإسكندرية»، وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال ٣٥ كم، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة حوالى ٧٣ كم تستوعب ٣٧٠ مليون طن و٢٢ مليون حاوية مكافئة.

وهناك أيضًا مشروعات ميناء دمياط بإجمالى تكلفة ١٫٩ مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض، رصيف بطول ٦٨١ مترًا وعمق ١٧ مترًا بتكلفة أكثر من ١.٣ مليار جنيه وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى ١٦ مترًا بتكلفة ١٨٩ مليون جنيه ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة ٩٫٤ مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة ٤٫٥ مليار جنيه وبناء وتوريد ٤ قاطرات قوة شد ٦٠ طنًا بتكلفة ٨٣٢ مليون جنيه وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربى بالميناء إنشاء حاجز أمواج غربى مستجد بطول ٣٦٠٠ متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقى بطول ١٥٦٥ مترًا بتكلفة ١.٩ مليار جنيه.

وفى مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، تم التخطيط لإنشاء ٩ موانئ جافة و٨ مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد على ٥ ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير ٧ موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان وتطهير وتطوير وتكريك ٣١٢٥ كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.

وفى مجال مشروعات الجر الكهربائى، حققت مصر نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، ونفذت عدة مشروعات أبرزها مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT الذى يخدم مناطق «السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية» بطول نحو ١٠٣ كيلومترات والمخطط افتتاحه ٣٠ يونيو الجارى.

كما اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة، وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين: مونوريل شرق النيل «محطة الاستاد بمدينة نصر- العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «محطة وادى النيل بالمهندسين- ٦ أكتوبر» بإجمالى طول نحو ١٠٠ كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق «عدلى منصور- إمبابة- جامعة القاهرة» بطول ٤١٫٢ كيلومتر ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق «٦ أكتوبر- القاهرة الجديدة» بطول ٤٢ كيلومترًا ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص- المعادى الجديدة» بطول ٣٥ كم ومشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى بطول ١١٠ كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى.