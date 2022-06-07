إحالة أوراق المتهم بدس 250 ألف قرص مخدر فى حقائب 3 معتمرات للمفتى

أحالت محكمة جنايات الشرقية، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس 250 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، مع تحديد جلسة 3 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة باقي المتهمين لذات الجلسة للنطق بالحكم عليهم جميعًا.

تعود تفاصيل القضية رقم 1210 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1635 لسنة 2021، كلي جنوب الزقازيق، ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من كل من: صباح عطية، 70 سنة، وفايقة عبدالعزيز، 63 سنة، ونبوية عبدالعزيز، 60 سنة، يتهمون فيه عددا من الأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لهن في حقائب سفرهن؛ لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتهمين: عبدالرحمن أ ع ع أ، 33 سنة، شريك بشركة مقاولات، مقيم بمركز أبوكبير، ومحمد ج م ح أ، 24 سنة، مقيم بمركز أبوكبير، ومحمد ف أ أ ال، 35 سنة، مفوض لشركة ال للسياحة الدينية، مقيم بمركز أبوكبير، ومسلم م م م، 27 سن، حلاق، مقيم بمركز الزقازيق، وإسلام ال ن ال، 27 سنة، صاحب محل زجاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وشيماء ج م ح، 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحكمة الجنائية، في يوم 18 أبريل عام 2019، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، صدروا مخدر الكبتاجون دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، وقاموا كذلك بتأليف عصابة، وكان غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا 250 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.