الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي السيد سيمباراش مومبنجيجوي، بحضور السيد السفير كوامي موزاوازي، الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الأفريقية، والسيد السفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكداً سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

وأشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومن جانبه؛ أعرب المسئول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلاً لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس "منانجاجوا"، والتي أكد فيها اهتمام بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذاً في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الأفريقية.