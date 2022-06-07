الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبة على يد والدتها وخالها بالمنوفية

مصرع طالبة
مصرع طالبة
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لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر تعدي والدتها وخالها عليها بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا فى محافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع الطالبة "شهد ع" على يد والدتها وخالها بعد أن قاما بضربها لتقويم سلوكها، لكن الضربات أودت بحياتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قويسنا المركزى.

وبالانتقال والفحص تمكنت وحدة مباحث قويسنا من القبض على الأم وشقيقها، واعترفا بضرب الطالبة لتقويم سلوكها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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