حبس عامل سنة مع الإيقاف بتهمة بتر إصبع زوج شقيقته فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بحبس عامل سنة وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه وآخرين بإحداث عاهة لزوج شقيقته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكان قد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9898 لسنة 2018 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2028 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى ع م"، عامل، مقيم بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، أحدث وآخرون عمدا إصابة المجنى عليه "محمد ع ع"، زوج شقيقة المتهم، الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات، بأن كال له عدة ضربات مستخدما سلاحا أبيض "مطواة"، فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى بتر الإبهام الأيمن بنحو 6%.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، والتي انتهت إلى ذهاب الزوجة لمنزل أهليتها، وعند توجه الزوج لإعادتها لمنزله نشبت مشادة كلامية بين الزوج وأسرة زوجته تطورت للتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث عاهته ببتر بالإبهام الأيمن بنسبة 6%، وفر المتهم هاربا إلى أن تم ضبطه وإعادة تقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.