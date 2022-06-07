الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل سنة مع الإيقاف بتهمة بتر إصبع زوج شقيقته فى شبرا الخيمة

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بحبس عامل سنة وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه وآخرين بإحداث عاهة لزوج شقيقته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكان قد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9898 لسنة 2018 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2028 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى ع م"، عامل، مقيم بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، أحدث وآخرون عمدا إصابة المجنى عليه "محمد ع ع"، زوج شقيقة المتهم، الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات، بأن كال له عدة ضربات مستخدما سلاحا أبيض "مطواة"، فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى بتر الإبهام الأيمن بنحو 6%.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، والتي انتهت إلى ذهاب الزوجة لمنزل أهليتها، وعند توجه الزوج لإعادتها لمنزله نشبت مشادة كلامية بين الزوج وأسرة زوجته تطورت للتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث عاهته ببتر بالإبهام الأيمن بنسبة 6%، وفر المتهم هاربا إلى أن تم ضبطه وإعادة تقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر من الحلم إلى العمل والعلم

محمد رفعت

انتصارات يونيو

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء ـ 1

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟

نبشوا قبور الموتى.. مستوطنون يعتدون على كنيسة في القدس المحتلة