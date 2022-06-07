إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة مصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من الخارج.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن رجلا يبلغ من العمر 34 عامًا، تأكدت إصابته بمرض جدري القرود بعد وصوله إلى مستشفى «إيخيلوف» وفحص الأعراض التي يعاني منها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ثالث إصابة بجدري القرود في إسرائيل

وتعد تلك الحالة هي الثالثة التي تسجلها إسرائيل للمصابين بمرض جدري القرود خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، في 20 مايو الماضي، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود لديها.

وجاء ذلك في ظا تسجيل عدة دول في أوروبا، منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، وكذلك دول عربية، العديد من الحالات المصابة بجدري القرود، بالإضافة إلى وجود حالات انتقل فيها المرض من شخص لأخر، وليس من الحيوانات فقط.

وفي بداية انتشار المرض، كانت العدوى تحدث بسبب لمس الحيوانات المصابة، أو التعرض للعض منها، بينما تشمل أعراضه تقرحات وطفحا جلديًا، وحمى، بالإضافة إلى صداع وآلام في الجسم.