انتقلت للشقة منذ 20 يومًا.. لماذا سقطت «سيدة المحلة» من الطابق الثالث؟

كشفت مباحث الغربية، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث ببرج سكني في منطقة منشية البكري ثان المحلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن السيدة أقدمت على القفز من الطابق الثالث للشارع خوفًا من افتضاح أمرها، بعدما كشف الأهالي أن الشقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتوصلت جهود المباحث إلى أن الشقة مستأجرة منذ 20 يومًا من شخص بقرية السجاعية مركز المحلة، واتفق هو وزوجته على إدارتها للأعمال المنافية للآداب.

وتبين أن السيدة التي تدير الشقة للأعمال المنافية للآداب حضرت هي وزوجها وطفلة صغيرة ورفقتهم القتيلة، والمقيمة بمنطقة الرجبي أول المحلة، وصعدوا للشقة، وما إن وصلوا حتى وصل إلى الشقة محام وشخص رفقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقد تجمع أهالي المنطقة فور شكهم في أمر الشقة والمتواجدين بداخلها، مما دفع المتوفاة للقفز من بلكونة الشقة بالطابق الثالث خوفًا من الفضيحة، وتوفيت في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، من بينهم مستأجر الشقة وزوجته التي تديرها في الأعمال المنافية للآداب، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.