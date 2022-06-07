الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتقلت للشقة منذ 20 يومًا.. لماذا سقطت «سيدة المحلة» من الطابق الثالث؟

جثة سيدة
جثة سيدة
ads

كشفت مباحث الغربية، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث ببرج سكني في منطقة منشية البكري ثان المحلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن السيدة أقدمت على القفز من الطابق الثالث للشارع خوفًا من افتضاح أمرها، بعدما كشف الأهالي أن الشقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتوصلت جهود المباحث إلى أن الشقة مستأجرة منذ 20 يومًا من شخص بقرية السجاعية مركز المحلة، واتفق هو وزوجته على إدارتها للأعمال المنافية للآداب.

وتبين أن السيدة التي تدير الشقة للأعمال المنافية للآداب حضرت هي وزوجها وطفلة صغيرة ورفقتهم القتيلة، والمقيمة بمنطقة الرجبي أول المحلة، وصعدوا للشقة، وما إن وصلوا حتى وصل إلى الشقة محام وشخص رفقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقد تجمع أهالي المنطقة فور شكهم في أمر الشقة والمتواجدين بداخلها، مما دفع المتوفاة للقفز من بلكونة الشقة بالطابق الثالث خوفًا من الفضيحة، وتوفيت في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، من بينهم مستأجر الشقة وزوجته التي تديرها في الأعمال المنافية للآداب، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر من الحلم إلى العمل والعلم

محمد رفعت

انتصارات يونيو

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء ـ 1

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟

نبشوا قبور الموتى.. مستوطنون يعتدون على كنيسة في القدس المحتلة