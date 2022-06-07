إنشاد ديني ومحاضرة للكشف المبكر للمقبلين على الزواج في المسرح المتنقل بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي فعاليات المسرح المتنقل بمدينة اسوان الجديدة،ة وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

و تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت محاضرة "الكشف المبكر للمقبلين على الزواج" ألقتها الدكتورة سلمى محمد ، والتي أشارت إلى أن هناك ضرورة لإجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الحلول أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيّا، وذلك بهدف نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أصولى الدالى بقصيدة "الحلم، انتى لسه بتسألى"، و"سنتين، سلفنى روحك يا إبراهيم، لساكى ياعبلة" للشاعر جمال عدوى، إلى جانب ورشة حرف بيئية وعمل حافظة مصحف من الكرتون للمدربة فاطمة علوانى بإستخدام الكرتون والخيش، وورشة فنية "رسم حر" للمدربة شيماء على طه، بجانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة، ومعرض منتجات الورش الفنية والحرف البيئية لما تم تنفيذه من ورش بالمسرح المتنقل.

كما تضمنت عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان هانى فهمى قدم فقرات "بكار، بو، نمور، المهرج"، وفي الختام أقيم عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات منها "ياجمالو، نظرة يارسول، ايه العمل يا أحمد، قمر، المسك فاح".