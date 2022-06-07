الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر حشيش فى المرج

حشيش
حشيش
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول، سلاح أبيض "مطواة".
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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