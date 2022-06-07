الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ الأقصر يضع حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر بحضور هشام طلعت مصطفى

حجر اساس مشروع فورسيزونز
حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر
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قام السيد المستشارمصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، بوضع حجر أساس مشروع فندق فورسيزونز الأقصر ، بحضور السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، والسيد الأستاذ/هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، وذلك اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 .

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حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر 

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة ، ويضم فندق فى المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معمارى فريد . ويتكون الفندق من من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201  غرفة  ، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الأف متر تحت الأرض.

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حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر 

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال بالاضافة الى التراسات المطلة على النيل و قاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

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حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر 

ويمثل الفندق الجديد اضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر ، التي هي واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم .

حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر
حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر
حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر
حجر اساس مشروع فورسيزونز الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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