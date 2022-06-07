الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع صيدلى وإصابة سائق فى تصادم بـ«صحراوى سوهاج»

جريدة الدستور
ads

لقي صيدلى مصرعه وأصيب سائق، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة البلينا، ووجود متوفي.

بالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل مُحملة بأدوية ومستلزمات طبية، قيادة «حامد. ا»، 46 سنة، سائق ويقيم بالشرقية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، قيادة «خالد .ع»، 52 سنة سائق، ويقيم أسيوط .

نتج عن الحادث وفاة «محمد. ا»، 40 سنة، صيدلي ويقيم بالأقصر من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أبوتشت المركزي بقنا.

بسؤال قائد السيارة الثانية أيد مضمون ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

خبير: العرب فى مقعد المتفرج خلال سباق التسلح النووى بين إسرائيل وإيران

وزراء فلسطين: ندفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب