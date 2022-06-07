مصرع صيدلى وإصابة سائق فى تصادم بـ«صحراوى سوهاج»

لقي صيدلى مصرعه وأصيب سائق، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة البلينا، ووجود متوفي.

بالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل مُحملة بأدوية ومستلزمات طبية، قيادة «حامد. ا»، 46 سنة، سائق ويقيم بالشرقية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، قيادة «خالد .ع»، 52 سنة سائق، ويقيم أسيوط .

نتج عن الحادث وفاة «محمد. ا»، 40 سنة، صيدلي ويقيم بالأقصر من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أبوتشت المركزي بقنا.

بسؤال قائد السيارة الثانية أيد مضمون ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.