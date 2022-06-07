النيابة العامة تصرح بدفن جثامين «مذبحة أبومناع» فى قنا

أمرت النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين مذبحة أبومناع غرب بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الطب الشرعى لجثامين الضحايا بمشرحة المستشفى الجامعى.

كما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، بعد ساعات من البحث فى المناطق الزراعية والجبلية بمحيط القرية.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة دشنا، يفيد قيام جمال عبد الناصر إبراهيم، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على أسرته، ما أسفر عن مقتل ٥ منهم و إصابة أخرى بطلقات نارية.

تبين مقتل كل من: والده عبد الناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه وحيده ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد على ٥٠ عاماً، بطلقات نارية بالساقين.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.