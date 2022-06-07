الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن جثامين «مذبحة أبومناع» فى قنا

جثة
جثة
ads

أمرت النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين مذبحة أبومناع غرب بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الطب الشرعى لجثامين الضحايا بمشرحة المستشفى الجامعى.

كما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، بعد ساعات من البحث فى المناطق الزراعية والجبلية بمحيط القرية.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة دشنا، يفيد قيام جمال عبد الناصر إبراهيم، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على أسرته، ما أسفر عن مقتل ٥ منهم و إصابة أخرى بطلقات نارية.

تبين مقتل كل من: والده عبد الناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه وحيده ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد على ٥٠ عاماً، بطلقات نارية بالساقين.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

النيابة العامة جثامين مذبحة أبومناع المستشفى الجامعي اجهزة الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

خبير: العرب فى مقعد المتفرج خلال سباق التسلح النووى بين إسرائيل وإيران

وزراء فلسطين: ندفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب