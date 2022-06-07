الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القمر الصناعى المصرى «نايل سات 301» ينطلق إلى الفضاء غدًا

القمر الصناعي المصري
القمر الصناعي المصري
ads

أعلن أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، انتهاء الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد «نايل سات 301»، لإطلاقه غداً الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، الحادية عشرة وثلاث دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة، وسيتم الإطلاق على قمر «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

وقال «أنيس» إن القمر الجديد سيكون البديل لقمر «نايل سات 201»، الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكّنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث، كما أن «نايل سات 301» سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي «201».

كما سيتوسع القمر في نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر.

وقال أحمد أنيس إن «نايل سات 301» تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكّنه بمفرده وذاتياً من تحديد أي مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.

ويتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقاً جديدة لأقمار النايل سات.

وأوضح أن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقوم ببث حي ومباشر لعملية الإطلاق ليشاهد المصريون قمرهم الصناعي وهو يعانق الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

خبير: العرب فى مقعد المتفرج خلال سباق التسلح النووى بين إسرائيل وإيران

وزراء فلسطين: ندفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب