القمر الصناعى المصرى «نايل سات 301» ينطلق إلى الفضاء غدًا

أعلن أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، انتهاء الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد «نايل سات 301»، لإطلاقه غداً الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، الحادية عشرة وثلاث دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة، وسيتم الإطلاق على قمر «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

وقال «أنيس» إن القمر الجديد سيكون البديل لقمر «نايل سات 201»، الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكّنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث، كما أن «نايل سات 301» سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي «201».

كما سيتوسع القمر في نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر.

وقال أحمد أنيس إن «نايل سات 301» تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكّنه بمفرده وذاتياً من تحديد أي مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.

ويتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقاً جديدة لأقمار النايل سات.

وأوضح أن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقوم ببث حي ومباشر لعملية الإطلاق ليشاهد المصريون قمرهم الصناعي وهو يعانق الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.