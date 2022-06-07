رؤساء تحرير يناقشون مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية المفتوحة

د. محمد الزكري يشيد بمشاركة رؤساء التحرير.. ويؤكد: زيارتهم تضيف لمعارف ومهارات الطلاب

د. نايف المطيري: كلية الإعلام تشهد نقلة نوعية في التدريس والتدريب العملي

عميدة الكلية: الطلاب قدموا أشكالاً جديدة في المحتوى أبرزها الكروس ميديا والفيديوجراف

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني، برعاية ودعم الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والأستاذ الدكتور نايف المطيري مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، وذلك يوم الاثنين 6 يونيو من العام الجاري، بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

قدم طلاب القسم ثلاثة مشروعات، بإشراف الدكتور خالد زكي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام الإلكتروني، الأول: بورتريه وهو موقع إلكتروني عام، يستهدف تسليط الضوء على الشخصيات أصحاب القصص الملهمة في مختلف مجالات الحياة، وتقديمها للقارئ في قوالب مشوقة بتقنية الكروس ميديا، الفيديو جراف، الإنفوجراف، الثاني: الراوي، موقع إلكتروني وثائقي تاريخي يوثق حكايا البشر والمكان، وتقديمها بتقنية الكروس ميديا، والملفات التفاعلية، الثالث: اسبتالية، موقع طبي متخصص.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، بزيارة رؤساء التحرير إلى مقر الجامعة بمصر، ومشاركتهم في تحكيم مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام، قائلاً: هذه الكوكبة من خبراء الصحافة تضيف لمعارف ومهارات الطلاب، وتمنحهم الفرصة للاستفادة من خبراتهم العملية، وتعكس التكاتف بين الجامعة العربية المفتوحة بمصر، والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد الأستاذ الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه الزيارة تكليلاً لجهود عمادة الإعلام، وبذلها قصارى الجهد في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مختتمًا تصريحاته بأن كلية الإعلام تشهد نقلة نوعية سواء على مستوى التدريس أو التدريب.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أن طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ركزوا في مشروعات تخرجهم على أفكار نوعية، ومعالجتها في قوالب جديدة للمحتوى مثل الكروس ميديا، الفيديوجراف، الإنفوجراف.. وغيرها من قوالب الصحافة المصورة، مؤكدة أن الكلية دائمًا ما تحرص على تطوير مهارات التصوير والمونتاج والجرافيك والسرد البصري القصصي، ما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في سوق العمل.

وتطرق علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إلى مناقشة الطلاب في أسباب اختيارهم للفكرة، واسم الموقع، وفلسفة التبويب مشيدًا بالجهد المبذول في المعالجات الصحفية المقدمة، قائلاً: " أبدعتم في المعالجة وتقديم قوالب فنية جديدة في حكي القصص الصحفية بشكل جذاب وبسيط، إضافة إلى الاعتماد على المحتوى المصور، مشيرًا إلى أنها تواكب التوجه الحالي في إنتاج المحتوى الرقمي.

وأبدى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إعجابه الشديد باعتماد الطلاب على تقنية "الكروس ميديا" في تقديم المحتوى الصحفي، وكذلك الفيديوجراف، موضحًا أن إنتاج الطلاب يعكس اهتمامهم بالتقنيات الحديثة في المجال الإعلامي، إضافة للمعالجات الميدانية، مختتمًا كلامه: " الشغل الميداني دائمًا ما يخلق صحافة حية مليئة بالتفاصيل الممتعة".

وناقش أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، الطلاب في المعايير والقواعد المرتبطة بتحرير المحتوى الصحفي المقدم داخل المواقع الإلكترونية، سواء على مستوى العناوين أو المتن، إضافة إلى الاهتمام بالقوالب الجديدة في تقديم المحتوى مثل الكروس ميديا.

اختتمت فعاليات المناقشة بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.

رؤساء تحرير يناقشون مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية المفتوحة

تكريم عماد الدين حسين بختام مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكترونى بالجامعة العربية المفتوحة