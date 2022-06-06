الإثنين 06 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر في كندا وعمدة تورونتو يشاركان في ندوة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

سفير مصر في كندا
سفير مصر في كندا
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على  هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من رجال الأعمال المصريين من أعضاء مجلس الأعمال الكندى/المصرى الي كندا، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصرى وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا اليوم ٦ يونيو الجاري في ندوة نظمتها السفارة المصرية و مجلس الأعمال الكندى/العربى بمدينة تورونتو لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وقد شارك في الندوة كل من عمدة مدينة تورونتو "جون توري" و"كوري ماكدوجال" نائبة وزير التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والتجارة بحكومة اونتاريو، ورئيس غرفة التجارة بمقاطعة اونتاريو،  بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المصريين والكنديين، حيث تم استعراض آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، وفرص الاستثمار الضخمة التي توفرها مصر لمجتمع الأعمال الكندي، وهو ما لاقى تفاعلا كبيراً من الشركات الكندية المشاركة في الندوة.

 

هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة خلال الندوة أشاد فيها بمبادرة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان بتشكيل وفد لرجال الأعمال المصريين لزيارة كندا واللقاء مع ممثلى قطاع الاعمال الكندى المهتمين بالاستثمار فى مصر واقامة شراكات تجارية واقتصادية معها.

وأشار السفير أبو زيد إلى اضطلاع السفارة في اوتاوا بتنظيم برنامج متكامل للوفد يشمل، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكندية وحضانات الاعمال وغرف التجارة وزيارات ميدانية لبعض المصانع فى كل من تورونتو واوتاوا ومونتريال، بالإضافة الي اجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية بالعلاقة مع مصر و بمجالات اختصاص الوفد بالعاصمة اوتاوا، منوهاً الي الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والزراعة والأسمدة والنقل والطاقة المتجددة.

كما ألقى عمدة مدينة تورونتو " جون توري" كلمة خلال الندوة اعرب فيها عن ترحيبه بوفد رجال الأعمال، واشادته بأجندة مصر ٢٠٣٠، ومعدلات النمو الكبيرة التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلعه لتنظيم زيارة لوفد كندي من رجال الأعمال إلى مصر في المستقبل القريب للبناء على الزخم الذي حققته تلك الزيارة الناجحة.

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وائل لطفي

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