احتفالا باليوم العالمي للبيئة.. «شباب بتحب مصر» تنظم وتدير جلسة رئيسية على هامش مؤتمر استوكهولم المنعقد بالسويد

أحمد فتحي: الشباب من أكثر الفئات المتاثرة من آثار التغيرات المناخية، ضرورة دمج الشباب في العمل البيئي وضرورة الاستماع إلى أصواتهم

نظمت وأدارات مؤسسة شباب بتحب مصر، برئاسة أحمد فتحي جلسة رئيسية بعنوان من باريس إلى استوكهولم إلى شرم الشيخ.

شارك في الجلسة آنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة يوهانا ليسنجر سفيرة الشباب لمؤتمر استوكهولم كمتحدثين رئيسيين ويمشاركة كلا من داني ماكوين - مدير وشريك البرنامج COP28 ومبعوث دولة الإمارات العربية لقمة المناخ 28، بمشاركة فلاديسلاف كايمن - مستشار الشباب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، زان نورثكوت - نقطة الاتصال الشمالية العالمية في يونغو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدكتور محمد عبد الرؤوف - منسق المجموعات الرئيسية. UNEP، ناتالي مانغوندو فريق أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ في الشؤون المالية.



تناولت الجلسة التركيز على الشباب الذين هم وكلاء التغيير ورجال الأعمال والمبتكرين. الشباب من أكثر الفئات المتأثرة من آثار التغيرات المناخية ومن أهم المساهمين الرئيسيين في العمل المناخي

يضاعف الشباب جهودهم ويستخدمون مهاراتهم لتسريع العمل المناخي منذ اتفاقية باريس وسيواصلون القيام بذلك في ستوكهولم إلى شرم الشيخ.

يهدف هذا الحدث إلى توفير مساحة لأصوات الشباب وسماع مطالبهم ومخاوفهم إضافة إلى العمل في ستوكهولم + 50، ومؤتمر الأطراف 27 ومؤتمر الأطراف 28. كيف يمكن أن تساهم ستوكهولم في COP27 من خلال وجود خطة عمل وأنشطة واضحة حتى COP 27 مع التركيز على هدف 1.5 درجة كهدف من اتفاقية باريس. يشجع الحدث الشباب على اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق هذا الهدف.

وشددت السيدة إنغر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية الشباب وأهمية دمجهم في العمل البيئي.

أوضحت جوانا ليسينجر، سفيرة الشباب ستوكهولم +50، مدى صعوبة تحقيق مشاركة الشباب في ستوكهولم +50، أن رؤية الطريقة التي تعمل بها قواعد الأمم المتحدة في تحقيق حلمها بشأن مشاركة الشباب لم تتحقق بالكامل. تجعل القواعد الحالية من الصعب تحقيق مستوى مشاركة الشباب الذي كانت ترغب فيه وتحتاج إلى تغيير إذا أردنا النجاح في هذا الطموح.

وأكدت أن النظام بحاجة إلى التغيير لإشراك الشباب في عمليات المناقشة الرسمية، وهناك حاجة إلى تحول كبير في كيفية وضع الاتفاقات متعددة الأطراف للسماح بمشاركة الشباب بشكل فعال.

أثارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة المصري بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بمؤتمر COP27 الذي سيكون مؤتمر يركز على التنفيذ، وتحديد أمثلة حقيقية للحلول الناجحة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي يمكن تكرارها والتي ستمنح الشباب مشاركة فعالة في المستقبل، والتركيز على دعم المزارعين والصيادين والنساء.

أكد داني ماكوين مدير وشريك البرنامج COP28 أنهما سيتعلمان من COP26 وCOP27 لضمان عدم شعور الشباب بالتهميش من قبل عمليات الأمم المتحدة.

رأى العديد من المجالات التي يجب التركيز عليها بما في ذلك التمثيل الفعال وإبراز الشباب ؛ حزمة تمويل ودعم عادلة للشباب ، وهو برنامج للبناء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء مجالس الشباب حيث يمكن مناقشة الأفكار قبل طرحها رسميًا ؛ والحصص الرسمية للشباب.

أشار مستشار الشباب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ السيد فلاديسلاف كايمن إلى أن ممثلي الشباب كانوا متطوعين يعملون على أجندة تغير المناخ. بالاضافة الى المشاركة في الأحداث الرئيسية للأمم المتحدة وكانت الخدمات اللوجستية صعبة للغاية (السفر والتأشيرات والإقامة) ، ما جعل من الصعب حقًا تمثيل مجتمع الشباب. هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحضور الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتشجيع مشاركة الشباب.

أعلن الدكتور محمد عبد الرؤوف، منسق المجموعات الرئيسية، أن المجموعات الرئيسية تشارك بشكل متزايد في عمليات الأمم المتحدة وتدعم مشاركة الشباب لأنها تجديد الطاقة والأفكار الجديدة لعمليات الأمم المتحدة. يجب أن يلعب الشباب والمجموعات الرئيسية دورًا رئيسيًا في تطوير الاتفاقيات متعددة الأطراف لأنها ستؤمن مستقبلنا. يجب أن يكون COP27 مؤتمرا لأفريقيا ومن الضروري توفير التمويل للبلدان النامية للتعامل مع الخسائر والتغيرات التي يفرضها تغير المناخ. COP27 & 28 فرصة حقيقية لتغيير ميزان القوى.

حيث أضافت ناتالي مانغوندو، من فريق أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، أن الشباب سيتأثرون أكثر من غيرهم بتغير المناخ ويرغبون بشكل عاجل في تحويل الخطاب إلى أفعال. يريد الشباب أن يروا تمويلاً للعمل يستهدف الشباب في إفريقيا. لابد من الشباب بأنهم مهمون حقًا ولكن هذا لا ينعكس في العمل في الأحداث رفيعة المستوى. يود الشباب أن يروا أن COP27 مؤتمر للتنفيذ ويطور مبادرات التمويل الأصغر للشباب.