«بنته جبتلنا العار».. تجديد حبس المزارعين المتهمين بقتل «فلاح العياط»

قرر قاضى المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس مزارعين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عجوز العياط، وتهشيم رأسه بـ"فأس" بسبب زواج ابنته دون علمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هما نجل شقيق المجني عليه، ونجل عمه، واعترف المتهمان بارتكاب جريمة القتل بحجة الدفاع عن شرف العائلة قائلين: "بنته اتجوزت من ورانا.. جابتلنا العار".

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين؛ الأول نجل شقيق المجني عليه والثاني ابن عم المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، والسبب أن ابنة المجني عليه تزوجت دون موافقتهما، وأن والدها لم يتخذ أي موقف ضد ابنته.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة العياط، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل مزرعة بقرية كفر شحاتة بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "ع.م.ط"، 67 سنة، مقتولا داخل عشة بالمزرعة، وبحوزته جميع متعلقاته، ووجود جرح غائر برأس القتيل إثر تهشيم رأسه بآلة حادة "فأس"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال ابن المجني عليه الذي قال إن والده كان بقطعة الأرض الزراعية الخاصة به وشعر بالقلق تجاهه، نتيجة عدم عودته إلى المنزل فى موعده المعتاد، فتوجه إلى الأرض الزراعية وبحث عنه، حتى عثر عليه غارقا في دمائه بمخزن في الأرض خاص بالماشية، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، تعرض للضرب بها على رأسه.

وأمر اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، مزارع، ويبلغ من العمر 37 سنة، وابن عم المجني عليه مزارع، ويبلغ من العمر 44 سنة، بسبب زواج ابنة المجني عليه دون موافقتهما وجلب العار لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.