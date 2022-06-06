الإثنين 06 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بنته جبتلنا العار».. تجديد حبس المزارعين المتهمين بقتل «فلاح العياط»

حبس
حبس
ads

قرر قاضى المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس مزارعين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عجوز العياط، وتهشيم رأسه بـ"فأس" بسبب زواج ابنته دون علمه. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هما نجل شقيق المجني عليه، ونجل عمه، واعترف المتهمان بارتكاب جريمة القتل بحجة الدفاع عن شرف العائلة قائلين: "بنته اتجوزت من ورانا.. جابتلنا العار".

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين؛ الأول نجل شقيق المجني عليه والثاني ابن عم المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، والسبب أن ابنة المجني عليه تزوجت دون موافقتهما، وأن والدها لم يتخذ أي موقف ضد ابنته.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة العياط، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل مزرعة بقرية كفر شحاتة بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "ع.م.ط"، 67 سنة، مقتولا داخل عشة بالمزرعة، وبحوزته جميع متعلقاته، ووجود جرح غائر برأس القتيل إثر تهشيم رأسه بآلة حادة "فأس"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال ابن المجني عليه الذي قال إن والده كان بقطعة الأرض الزراعية الخاصة به وشعر بالقلق تجاهه، نتيجة عدم عودته إلى المنزل فى موعده المعتاد، فتوجه إلى الأرض الزراعية وبحث عنه، حتى عثر عليه غارقا في دمائه بمخزن في الأرض خاص بالماشية، وبجواره فأس ملطخة بالدماء، تعرض للضرب بها على رأسه.

وأمر اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، مزارع، ويبلغ من العمر 37 سنة، وابن عم المجني عليه مزارع، ويبلغ من العمر 44 سنة، بسبب زواج ابنة المجني عليه دون موافقتهما وجلب العار لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضى المعاراضات تجديد حبس مزارعين قتل عجوز العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

لواء.حمدى البطران

الكتابة الأنثوية

د. منى حلمى

جريجورى بك.. وعى ومتعة ورقى التمثيل

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صديق المُحقق.. قصة الدبلوماسي الإسرائيلي "زئيف أفني" الذي عمل لصالح السوفيت

يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

الإعلام الإسرائيلى: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز «كاريس»