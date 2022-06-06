الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكري القديس رافائيل جيزار فالنسيا الاسقف

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الإثنين، بذكري القديس رافائيل جيزار فالنسيا الاسقف.

وروي الاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلا: “ولد رافائيل جيزار فالنسيا في 26 إبريل 1878م بمدينة كوتيا بولاية ميتشواكان وفي أبرشية زامورا بالمكسيك ،من عائلة ثرية تمتلك العديد من الأرضي ، وهو الثامن من بين أحد عشر طفلاً لبرودينسيو غيزار وناتيفيداد فالنسيا”.

وتابع: “كانت أمه المنحدرة من إحدى العائلات النبيلة تكرس نفسها للذهاب إلى الأحياء الفقيرة لغسل ملابس مرضى الجذام ومساعدتهم ، فتعلم من أمه محبة الفقراء والمرضى ، أكمل رافائيل دراسته الأولى في مدرسة الرعية، وتوفت أمه وهو في سن التاسعة من العمر فاعتنت به أخته الكبرى دولوريس في سن الثانية عشرة، في عام 1890 ، التحق رافائيل وشقيقه أنطونيو بكلية الآباء اليسوعيين في سان سيمون”.

وأكمل: “في عام 1894 ثم تعرض لأزمة نفسية وعلى أثرها انقطع عن دراسته وعاد لعائلته ليعمل في مزارع والده، وبعد انتهار الأزمة عاد مرة أخرى إلى المدرسة الإكليريكية ثم بدأ دراساته في الفلسفة في المعهد الإكليريكي الرئيسي في زامورا، وفي هذه الفترة التكوينية المهمة، أعرب عن إخلاصه الشديد لقلب يسوع الأقدس، الذي ظل علامة مميزة في حياته، وفى اليوم الأول من شهر يونية عام 1901م سيم كاهناً، وفي السنوات لرسالته الكهنوتية، انخرط في أعمال الكرازة الشعبية في مدينة زامورا وفي مناطق مختلفة من المكسيك".

وواصل: “في عام 1903 تم تعيينه مديرًا روحيًا لمدرسة زامورا ، حيث قام أيضًا بتدريس علم اللاهوت النسكي والصوفي”.

واستطرد: “كما عُهد إليه بالإرشاد الأبرشي لرسالة الصلاة، في 3 يونيو 1903 أسس جمعية سيدة الأمل ، بقيادة شقيقه دون أنطونيو ، بهدف تقديم إرساليات إلى الناس مجانًا في ألابرشيات الفقيرة .وكرس نفسه قبل كل شيء لتنشئة الأطفال وتعليمهم ولخدمة الفقراء”.

وتابع: “اشتهر باهتمامه بالتنشئة الروحية والفكرية للكهنة والإكليريكيين ، وتعبده لسر القربان المقدس وإكرامه لمريم العذراء ، ولإخلاصه وطاعته للكرسي الرسولي. فقام أسقفه بإيقافه عن الوعظ لمدة عامين ، فقبل رافائيل هذه الأمر بتواضع وطاعة وبصبر حتى مرت العاصفة”.

وبعد وفاة الأسقف عاد يمارس نشاطه الرسولي مرة أخرى في عام 1910 اندلعت الثورة المكسيكية في 21 يونيو من نفس العام ، تم قمع جماعة سيدة الأمل. عارض دون رافائيل الحملة الصحفية الثورية ضد الكنيسة: في عام 1911 أنشأ مطبعة حديثة في مكسيكو سيتي لطباعة صحيفة كاثوليكية تحث المؤمنين على الثبات ، وتتضمن بعض العظات وتعاليم الكنيسة والتي سرعان ما أغلقها الثوار. في عام 1912.

وأكمل: “في عام 1912 تم تعيينه راعياً لكاتدرائية زامورا، لكن في العام التالي اشتد الاضطهاد الديني وأُجبر دون رافائيل على البقاء في مكسيكو سيتي: لعدة سنوات عاش بدون منزل دائم، وتحمل جميع أنواع الأخطار والحرمان وبدا يكرز ويشجع المؤمنين، وكان يتصرف بشكل متخفى متنكرًا مرة في صورة طبيب ومرة كبائع متجول وأخرى كموسيقار بهذه الطريقة يمكنه الاقتراب من المرضى ومساعدة المحتضرين، وإعطاء الأسرار المقدسة لهم حُكم عليه بالإعدام مرتين: طاردته الشرطة، وتمكن من الفرار من إطلاق النار عليه، ومع ذلك استمر في مساعدة الموتى الذين سقطوا نتيجة المعارك المسلحة في الحرب الأهلية”.

وواصل: “بعد أن أصبح من المستحيل البقاء في المكسيك، لجأ في نهاية عام 1915 إلى الولايات المتحدة، ثم إلى غواتيمالا وكولومبيا وأخيراً إلى كوبا وبعض الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة. حيث قام بنشاط تبشيري مكثف، فعينه البابا بنديكتوس الخامس عشر في الأول من أغسطس 1919، أسقفًا على فيراكروز في المكسيك. تم تكريسه أسقفًا في 30 نوفمبر 1919 في كاتدرائية هافانا”.

اختتم قائلًا: “تم الانتقال إلى أبرشيته الجديدة بعد الزلزال الكارثي في 9 يناير 1920: تعهد على الفور بمساعدة ضحايا الزلزال.وعندما عاد الاضطهاد مرة أخرى تم إرساله إلى المنفى في الولايات المتحدة ، حيث واصل الوعظ ، وفى متابعة وتشجيع المؤمنين في إبرشيته عن طريق الرسائل. ولأن سنوات المنفى المجهدة قوضت صحته فرقد بعطر القداسة في مكسيكو سيتي في 6 يونية 1938. تم إحضار رفاته إلى مدينة خالابا في فيراكروز ودُفن في الكاتدرائية وسط مشاهد من الحماس الشعبي الحقيقي. تم تطويبه من قبل البابا القديس يوحنا بولس 11 في 29 يناير 1995. في 15 أكتوبر 2006 م ، أعلن قديساً على يد بنديكتوس السادس عشر”.