الإثنين 06 يونيو 2022
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الثقافة

الأديب عصام يوسف يعلق على واقعة تكريم محمد صلاح بدرع «العباقرة»

تكريم محمد صلاح
تكريم محمد صلاح
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قال الكاتب عصام يوسف مؤلف رواية «ربع جرام» على واقعة تكريم اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مباراة منتخب مصر مع المنتخب الغيني.

وقال عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «نتكلم جد شوية.. أولا برنامج العباقرة لا يملك حقوق الملكية الفكرية للكأس الذي يقدم في كل نهائي ولا يمتلكه حصريا.. ثانيا الكاس ده من كريستال عصفور خامته وصناعته حلوة جدا جدا.. ثالتا مش رخيص (مش هقول بكام)، رابعا صلاح فعلا عبقري ويستحق الكاس والتكريم عن جدارة.. خامسا موبيلي مسكتش بسبب الموضوع ده.. صحافة وإعلام.. بصراحة اللي حصل ده أثبت إن سهل أوي أن أي حد يتهم أي حد وخلاص.. اتحاد الكرة لم يسرق الكأس من البرنامج.. هو بس اختار أفضل خامة موجودة في السوق المحلي.. حظهم إن الناس متابعة البرنامج وبدأت الاتهامات تنهال عليهم.. وده أكيد مش صح».

وأكمل: «ألف مبروك لمحمد صلاح وأتمنى إن الموضوع ميكنش ضايقه، في الصورة.. مريم الكفراوي كأس الطالب المثالي.. محمد ربيع كأس أفضل لاعب.. كأس المركز الأول الموسم الثاني عشر مدرسة عمر ابن الخطاب الحوامدية الجيزة، مليون مبروك محمد صلاح ومريم الكفراوي ومحمد ربيع».

 

الكاتب عصام يوسف مؤلف رواية ربع جرام واقعة تكريم اللاعب المصري محمد صلاح كريستال عصفور خامته الف مبروك لمحمد صلاح

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