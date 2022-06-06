حبس عاطلين سرقا كمبيوترات وأجهزة من مدرسة في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل مدرسة بأسلوب تسلق السور وكسر القفل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه كسر القفل الخاص بمعمل المدرسة وسرقة (جهاز تليسكوب - شاشة كمبيوتر - طابعة - موتور - ميكروفون – مروحة) من داخل المعمل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق السور وكسر القفل، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه، واستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.