الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن التخلص من ترهلات البشرة بالمنتجات الطبيعية؟

التخلص من ترهلات
التخلص من ترهلات البشرة بالمنتجات الطبيعية
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يحتار العديد من السيدات في التخلص من ترهلات الجلد في البشرة، ويحاولون بشتى الطرق المختلفة التخلص منها والعمل على اللجوء للمنتجات التي تحمل مواد غير طبيعية، ولكن هناك مواد طبيعية يمكنها التخلص من هذه الترهلات، وهذا ما توضحه لنا خبيرة التجميل وفاء يحيى، حيث نرصد في السطور التالية طرقًا طبيعية للتخلص من الترهلات.

شطف الوجه بعد الماكياج 

ينسى العديد من السيدات التخلص الجيد من بقايا الماكياج على البشرة، ولكن هذا من أخطر الأمور، فالبقايا التى تخص الماكياج تتراكم على الوجه، بالتالي نجد في النهاية ترهلات وظهور خطوط في البشرة بشكل سريع، لذا لا بد من التخلص من الماكياج باستخدام المنتج الخاص بذلك المصنوع من مواد طبيعية أو باستخدام زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

عن طريق وضع كمية من زيت جوز الهند على كمية من ماء الورد، ومن ثم يتم مسح الوجه به في المساء وشطف الوجه بشكل جيد بالغسول المناسب للبشرة والتونر في النهاية.

فزيت جوز الهند يعتبر تجربة جيدة للغاية على البشرة، فهو يساعد على الترطيب الجيد، مما يحافظ على نعومة البشرة وترطيبها، ويمكن للأحماض الدهنية المتواجدة في الزيت اختراق الجلد؛ مما يعمل على ترطيبه وإعطاء كمية من البروتينات له.

لا نفرط في استخدام المقشرات للبشرة

المقشر للبشرة أمر جيد بالطبع، ولكن علينا ألا نفرط في استخدامه، فالأنسب لاستخدام المقشر مرة أسبوعيًا، لإزالة الجلد الميت، ولا بد أن يتم استخدام مقشر من مواد طبيعية مثل البن وكمية من السكر للبشرة مع الفرك الخفيف، ومن ثم يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

بيتا كاروتين وفيتامين أ

الحصول على هذه المواد الطبيعية نجده في الطعام، فهذه المواد تعمل على الحفاظ على البشرة من الترهل وظهور علامات الشيخوخة بشكل مبكر، ونجدهم في البطاطا الحلوة، السبانخ، الشمام، المشمش.

ترهلات الجلد في البشرة شطف الوجه بعد الماكياج طبيعية للتخلص من الترهلات خبيرة التجميل وفاء يحيي بيتا كاروتين وفيتامين أ

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