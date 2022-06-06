مرتضى منصور يصل المحكمة لحضور الاستئناف على حكم حبسه فى سب «الخطيب»

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قبل قليل، إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف أخرى للتعويض، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي يتهم فيها رئيس الزمالك بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة اليوم 6 يونيو، للاستئناف على حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سنة، وفي سب وقذف محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوى التي حملت الرقم 83 لسنة 2022.