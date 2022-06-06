الإثنين 06 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرتضى منصور يصل المحكمة لحضور الاستئناف على حكم حبسه فى سب «الخطيب»

مرتضى منصور
مرتضى منصور
ads

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قبل قليل، إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف أخرى للتعويض، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي يتهم فيها رئيس الزمالك بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة اليوم 6 يونيو، للاستئناف على حكم  حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سنة، وفي سب وقذف محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الدعوى التي حملت الرقم 83 لسنة 2022. 

مرتضى منصور نادي الزمالك القاهرة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والادعياء

لواء.حمدى البطران

الكتابة الأنثوية

د. منى حلمى

جريجورى بك.. وعى ومتعة ورقى التمثيل

تورال رضاييف

شوشا الأذربيجانية.. درة التاج

محمد العسيري

أم كلثوم ليست صنمًا

ماجد حبته

مائة يوم من الارتباك

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صديق المُحقق.. قصة الدبلوماسي الإسرائيلي "زئيف أفني" الذي عمل لصالح السوفيت

يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

الإعلام الإسرائيلى: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز «كاريس»