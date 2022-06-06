إصابة 2 فى حادث مرورى أمام ديوان عام محافظة الغربية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث مروري بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا أمام ديوان عام محافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري بشارع البحر الرئيسي أمام ديوان عام المحافظة.

انتقلت قوة أمنية وشرطة المرور لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية، نتج عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.