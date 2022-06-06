التحقيق فى إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالسلام

تباشر نيابة السلام التحقيق في إصابة 3 أشخاص بمشاجرة نشبت بينهم وبين طرف ثانى مكون من 5 أشخاص وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت التحقيقات تعدي الطرف الثانى على الطرف الأول بآلة حادة مما أسفر عن إصابة الطرف الأول بإصابات متفرقة بسبب لهو الأطفال.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثانى أكثر من 5 أشخاص بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن إصابة "ممدوح عبود، ومجدى سيد على، ونجلة محمد، جميعهم من الطرف الأول، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى وتمكن الأهالى من فضها.

وأضافوا، أن شخصا من الطرف الثانى استدعى أهله وقاموا بالتعدى على الطرف الأول مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة بجسدهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أفراد من الطرف الثانى، وهم "حسن محمد، ومحمد لطفى، ومحمد فتحي، وعبد الرزاق مصطفى، وميادة محمد"، وجار ضبط باقى المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 6408 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.