باقى أسبوعين.. موعد مرتبات شهر يونيو 2022 القطاع العام والحكومى

رغم أننا لم نصل لمنتصف شهر يونيو إلا أن البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 يتصدر محركات البحث في مصر، خاصة أن خلال هذه الأيام ترتفع درجة الحرارة في القاهرة وباق المحافظات بالتزامن مع انتهاء الاختبارات في سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ لذلك يستعجل المواطنون في القطاع العام والخاص راتب شهر يونيو، للاعتماد عليه في ميزانية المصيف والهروب من حرارة القاهرة لأحد المدن الساحلية والشواطئ، ومن المفترض أن تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري وتنتهي يوم 27 يونيو.

وقسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على مدار 5 أيام

وفي وقتٍ سابق قد أعلنت وزارة المالية من خلال كتاب دوري صدر في نهاية شهر مارس الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الشهر الأخير في العام المالي الحالي 2021-2022 وقسمت وزارة المالية أيام صرف مرتبات يونيو على نحو 5 أيام بالتتابع وعلى هيئة شرائح.

موعد مرتبات شهر يونيو 2022

ومن المتوقع أن يبدأ صرف المرتبات في القطاع العام من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو، حيث تُصرف مرتبات الشهر لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة في مقدمتها وزارات: التربية التعليم - التعليم العالي - البحث العلمي - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - السياحة - الآثار- التنمية المحلية - الثقافة - الصحة والسكان - الداخلية - التنمية المحلية المالية -قطاع الأعمال العام - الخارجية - الري والموارد المائية - الزراعة - التعاون الدولي - التجارة والصناعة- والبيئة - والقوى العاملة - والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتستكمل وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو الجاري في يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 يونيو الحالي لـ 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للدولة ومن بينها: جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية والجهاز المركزي للمحاسبات علاوة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكذلك هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

صرف رواتب يونيو 2022 من خلال ماكينات الصرف الآلي

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أوضحت أن مرتب يونيو سيكون متاحًا في ماكينات الصرف الآلي المنتشر في كل المحافظات والمدن المختلفة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن وهذا الإجراء سيستمر حتى بعد انتهاء الجائحة تمامًا فالدولة تعمد أن تتم كل الإجراءات بشكل مميكن.