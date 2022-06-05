الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركز صيانة بأكتوبر

تجري قوات الحماية المدنية عمليات إخماد حريق شب، مساء الأحد، داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات لمحاولة السيطرة علي الحريق.