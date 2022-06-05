حبس عاطل يتاجر في الأقراص المخدرة بالجيزة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلًا بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من الأقراص المخدرة فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.