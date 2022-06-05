الأحد 05 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور: رفع آثار حادث تصادم أتوبيس و4 سيارات بالقاهرة الجديدة

تصادم أتوبيس و4 سيارات
تصادم أتوبيس و4 سيارات
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انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من رفع آثار الحادث الذي وقع مساء اليوم الأحد، بين أتوبيس و4 سيارات بطريق العاصمة الإدارية بمدينة بدر وأسفر عن إصابة 20 شخص، وتم تسيير حركة المرور على الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق العاصمة بين مدينتي  بدر والشروق فى الاتجاه القادم من مدينة بدر اتجاه العاصمة الإدارية.

وعلى الفور هرع رجال المرور مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 20 شخصا و نقل 17 لمستشفى الشروق و3 مصابين لمستشفى مدينة بدر.  

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