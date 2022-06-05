الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكى» يزور الجنود على الخطوط الأمامية فى زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الرئيس زيلينسكي زار القوات على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها للقوات في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وبحسب البيان، فإن  زيلينسكي قال للجنود، "أود أن أشكركم لما تقومون به من عمل عظيم، ولما تؤدونه من خدمة من أجل حمايتنا جميعا، وحماية بلدنا"، كما وقف دقيقة حداد على من قتلوا من القوات في الحرب.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن بلاده ستضرب أهدافًا جديدة في حال سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى "إطالة النزاع".

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين قوله إنه في حال تم تسليم صواريخ إلى أوكرانيا "فسنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن"، من دون أن يحدد الأهداف التي يتحدث عنها. 

ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. 

وذكرت شركة إنيرجواتوم للطاقة النووية الأوكرانية أن صاروخًا روسيًا حلق بصورة خطيرة بالقرب من محطة ساوث يوكرين النووية، على بعد 350 كيلومترًا جنوب كييف.

وكتبت الشركة في تيليجرام أن المعتدين الروس "ما زالوا لا يفهمون أنه حتى اصطدام أصغر جزء من صاروخ بمحطة عاملة يمكن أن يسبب كارثة نووية وتسربًا إشعاعيًا، واتهمت الشركة روسيا بممارسة الإرهاب النووي".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في دونيتسك عن أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل.

وقال البيان إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس زيلينسكي خاركيف منطقة خاركيف أوكرانيا جنوب شرق أوكرانيا منطقة زابوريجيا

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