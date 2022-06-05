أسماء أوائل الطلاب في الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة| رابط النتيجة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة، وبلغت نسبة النجاح 72% وكان ما يقرب من 115878 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام حضر منهم 114143 وبلغ عدد الناجحين 81703.

تهنئة محافظ البحيرة لأوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة 2022

كثُر البحث خلال الدقائق الأخيرة عبر محركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة بعد أن اعتمدها اللواء هشام آمنة وهنأ أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2022 متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية القادمة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة

وإليكم قائمة أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022:

مروان صلاح عطيه الشحات مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة. سما محمد إسماعيل عبد الرحمن مدرسة النصر المشتركة. بسمة محمد مجدى ضاحي مدرسة مصعب ابن عمير للتعليم الأساسى. جنى عمرو محمد فرج مدرسة طلائع المستقبل الخاصة. ماركو اسامه فهيم جبره مدرسة ابن الهيثم الخاصة. فرح عمر سيد عبد اللاه مدرسة الشبان المسلمين الخاصة. حبيبة كامل محمد مصطفى طلبه مدرسة تل القلزم الإعدادية بنات. سلمى هشام محمد طه مدرسة فتية الاسلام الخاصة. رنا طاهر على طاهر مدرسة الصفا للتعليم الأساسى المشتركة. رحمه محمد عبد الرحمن عبد العال مدرسة الاباء الفرنسيسكان الخاصة. عمار محمد أحمد الفاتح مدرسة مصطفى مشرفه الرسمية للغات .يوسف أحمد فتوح عبد الحميد مدرسة الشبان المسلمين الخاصة. حسن وئام حسن إبراهيم مدرسة معاذ بن جبل المشتركة. عبير اسامه سيد أحمد مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى المشتركة. رحمه غريب حسين عبد الحميد سلامه مدرسة مصعب بن عمير التعليم الأساسى جهاد محمد أحمد محمد مدرسة مصعب بن عمير للتعليم الأساسى. نوران يحيى حسن رفاعى مدرسة السويس القديمة الإعدادية بنات. مريم صلاح سلامه عبد الحميد مدرسة عمرو حامد للتعليم الأساسى المشتركة. حسن على عبد الفتاح حسن هلال مدرسة محمد الدرة الإعدادية بنون. عاصم ابو الحسن الشحات أحمد مدرسة طه حسين للتعليم الرسمية للغات. جنى محمد الشريف سلام مدرسة الاباء الفرنسيسكان الخاصة. ندى طارق محمد مغربى مدرسة الحديثة الإعدادية بنات. مهاب أحمد سليمان أحمد سليمان مدرسة 25 يناير المتميزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة.

أما باقي الطلاب فيمكنهم الحصول على النتيجة من خلال الرابــــــــــــــــــط المباشر التي تقدمه الدستور برقم الجلوس فقط .