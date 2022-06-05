الأحد 05 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 20 شخصًا إثر تصادم أتوبيس بـ4 سيارات فى القاهرة الجديدة

تصادم أتوبيس
تصادم أتوبيس
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أصيب 20 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين أتوبيس و4 سيارات .

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود عدد كبير من المصابين فى الاتجاه القادم من مدينة بدر باتجاه العاصمة الإدارية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة إصابة 20 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مستشفى الشروق و3 إلى مستشفى مدينة بدر، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتولى رجال المباحث جمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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