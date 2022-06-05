إصابة 20 شخصًا إثر تصادم أتوبيس بـ4 سيارات فى القاهرة الجديدة

أصيب 20 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين أتوبيس و4 سيارات .

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود عدد كبير من المصابين فى الاتجاه القادم من مدينة بدر باتجاه العاصمة الإدارية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة إصابة 20 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مستشفى الشروق و3 إلى مستشفى مدينة بدر، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتولى رجال المباحث جمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.